julian alvarez atlético de madrid Julián Álvarez necesita volver al gol; tendrá la oportunidad en la jornada de Champions League.

El nuevo formato de la Champions League

A partir de la temporada 2024/25 la UEFA decidió un cambio de formato de la Champions League con el objetivo de hacerla más atractiva. Para ello reemplazó la clásica fase de grupos por un sistema de liga. En esta instancia inicial participan 36 equipos, todos integrados en una única tabla general, y cada uno disputa ocho partidos, cuatro como local y cuatro como visitante, con cruces definidos por sorteo y distintos niveles de dificultad. No se enfrentan todos contra todos, pero cada encuentro tiene un peso clave en la clasificación.

Al finalizar esta fase, los ocho mejores ubicados avanzan de manera directa a los octavos de final, mientras que los equipos que terminen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán disputar un repechaje a ida y vuelta, conocido como dieciseisavos de final, para intentar meterse entre los 16 mejores.

Por su parte, los clubes que finalicen del puesto 25 al 36 quedarán eliminados, sin posibilidad de acceder a la Europa League, una de las principales diferencias con el formato anterior.

Este nuevo sistema introduce más partidos y cruces de alto nivel desde el inicio del torneo, eleva la exigencia competitiva y obliga a los equipos a pelear cada punto, ya que no solo importa clasificar, sino también finalizar lo más arriba posible en la tabla para evitar el repechaje y un desgaste mayor en la etapa decisiva.

Barcelona Barcelona podría llegar a disputar los dieciseisavos de final de la Champions League si no suma.

La fecha 7 de la Champions League cierra con duelos decisivos: hora y TV

Galatasaray - Atlético Madrid: Hora: 14.45 (hora de Argentina). TV: Disney + / Fox Sports. Estadio: RAMS Park.

Olympique de Marsella - Liverpool : Hora:17.00 (hora de Argentina). TV: Disney + / Fox Sports. Estadio: Velodrome.

: Slavia Praga - Barcelona : Hora: 17.00 (hora de Argentina). TV: Disney + / ESPN 2. Estadio: Eden Arena.

: Juventus - Benfica: Hora: 17.00 (hora de Argentina). TV: Disney + / Fox Sports 2. Estadio: Juventus Stadium.

Chelsea - Pafos: Hora: 17.00 (hora de Argentina). TV: Disney + / ESPN. Estadio: Stamford Bridge.

- Pafos: Bayern Múnich - Union Saint Gilloise: Hora: 17.00 (hora de Argentina). TV: Disney + / ESPN 3. Estadio: Allianz Arena.

- Union Saint Gilloise:

