Inicio Ovación Fútbol Champions League
Con presencia argentina

La fecha 7 de la Champions League cierra con duelos decisivos: hora y TV

En la penúltima fecha de la Champions League juegan Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool y Chelsea, entre otros, en una jornada cargada de fútbol

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Champions League le pone punto final a la séptima fecha.

La Champions League le pone punto final a la séptima fecha.

El nuevo formato de la Champions League presenta una liga donde cada equipo disputa ocho partidos contra diferentes rivales definidos por sorteo dejando en el pasado los grupos de cuatro conjuntos donde clasificaban los dos primeros tras jugar seis encuentros. Aunque en un inicio no convenció, con el tiempo comenzó a enamorar a los amantes del fútbol.

Ahora, el torneo ofrece partidos atractivos y grandes sorpresas durante toda la primera etapa, como la caída del Manchester City por 3 a 1 ante el Bodø/Glimt de Noruega. Tanto es así que, a falta de un puñado de encuentros de la séptima fecha y de la octava jornada completa, solo hay un equipo con la clasificación asegurada: el Arsenal, que ganó la totalidad de sus partidos.

Por su parte, Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea, Juventus y Liverpool se juegan la clasificación directa a los octavos de final y, en caso de que los resultados no acompañen, podrían acceder a los dieciseisavos o, en el peor de los escenarios, quedar eliminados.

julian alvarez atlético de madrid
Juli&aacute;n &Aacute;lvarez necesita volver al gol; tendr&aacute; la oportunidad en la jornada de Champions League.

Julián Álvarez necesita volver al gol; tendrá la oportunidad en la jornada de Champions League.

El nuevo formato de la Champions League

A partir de la temporada 2024/25 la UEFA decidió un cambio de formato de la Champions League con el objetivo de hacerla más atractiva. Para ello reemplazó la clásica fase de grupos por un sistema de liga. En esta instancia inicial participan 36 equipos, todos integrados en una única tabla general, y cada uno disputa ocho partidos, cuatro como local y cuatro como visitante, con cruces definidos por sorteo y distintos niveles de dificultad. No se enfrentan todos contra todos, pero cada encuentro tiene un peso clave en la clasificación.

Al finalizar esta fase, los ocho mejores ubicados avanzan de manera directa a los octavos de final, mientras que los equipos que terminen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán disputar un repechaje a ida y vuelta, conocido como dieciseisavos de final, para intentar meterse entre los 16 mejores.

Por su parte, los clubes que finalicen del puesto 25 al 36 quedarán eliminados, sin posibilidad de acceder a la Europa League, una de las principales diferencias con el formato anterior.

Este nuevo sistema introduce más partidos y cruces de alto nivel desde el inicio del torneo, eleva la exigencia competitiva y obliga a los equipos a pelear cada punto, ya que no solo importa clasificar, sino también finalizar lo más arriba posible en la tabla para evitar el repechaje y un desgaste mayor en la etapa decisiva.

Barcelona
Barcelona podr&iacute;a llegar a disputar los dieciseisavos de final de la Champions League si no suma.

Barcelona podría llegar a disputar los dieciseisavos de final de la Champions League si no suma.

La fecha 7 de la Champions League cierra con duelos decisivos: hora y TV

  • Galatasaray - Atlético Madrid:
  • Olympique de Marsella - Liverpool:

    • Hora:17.00 (hora de Argentina).

      TV: Disney + / Fox Sports.

      Estadio: Velodrome.

  • Slavia Praga - Barcelona:

    • Hora: 17.00 (hora de Argentina).

      TV: Disney + / ESPN 2.

      Estadio: Eden Arena.

  • Juventus - Benfica:

    • Hora: 17.00 (hora de Argentina).

      TV: Disney + / Fox Sports 2.

      Estadio: Juventus Stadium.

  • Chelsea - Pafos:

    • Hora: 17.00 (hora de Argentina).

      TV: Disney + / ESPN.

      Estadio: Stamford Bridge.

  • Bayern Múnich - Union Saint Gilloise:

    • Hora: 17.00 (hora de Argentina).

      TV: Disney + / ESPN 3.

      Estadio: Allianz Arena.

Otros partidos de la fecha 7 de la Champions League

  • Qarabag - Frankfurt:

    • Hora:14.45 (hora de Argentina).

      TV: Disney + / ESPN.

      Estadio: Estadio Tofiq Behramov.

  • Newcastle - PSV:

    • Hora: 17.00 (hora de Argentina).

      TV: Disney +.

      Estadio: St. James Park.

  • Atalanta - Athletic Bilbao:

    • Hora: 17.00 (hora de Argentina).

      TV: ESPN 4 / DGO.

      Estadio: New Balance Arena.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas