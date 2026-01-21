La fecha 7 de la Champions League cierra con duelos decisivos: hora y TV

El nuevo formato de la Champions League presenta una liga donde cada equipo disputa ocho partidos contra diferentes rivales definidos por sorteo dejando en el pasado los grupos de cuatro conjuntos donde clasificaban los dos primeros tras jugar seis encuentros. Aunque en un inicio no convenció, con el tiempo comenzó a enamorar a los amantes del fútbol.
Ahora, el torneo ofrece partidos atractivos y grandes sorpresas durante toda la primera etapa, como la caída del Manchester City por 3 a 1 ante el Bodø/Glimt de Noruega. Tanto es así que, a falta de un puñado de encuentros de la séptima fecha y de la octava jornada completa, solo hay un equipo con la clasificación asegurada: el Arsenal, que ganó la totalidad de sus partidos.
A partir de la temporada 2024/25 la UEFA decidió un cambio de formato de la Champions League con el objetivo de hacerla más atractiva. Para ello reemplazó la clásica fase de grupos por un sistema de liga. En esta instancia inicial participan 36 equipos, todos integrados en una única tabla general, y cada uno disputa ocho partidos, cuatro como local y cuatro como visitante, con cruces definidos por sorteo y distintos niveles de dificultad. No se enfrentan todos contra todos, pero cada encuentro tiene un peso clave en la clasificación.
Al finalizar esta fase, los ocho mejores ubicados avanzan de manera directa a los octavos de final, mientras que los equipos que terminen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán disputar un repechaje a ida y vuelta, conocido como dieciseisavos de final, para intentar meterse entre los 16 mejores.
Por su parte, los clubes que finalicen del puesto 25 al 36 quedarán eliminados, sin posibilidad de acceder a la Europa League, una de las principales diferencias con el formato anterior.
Este nuevo sistema introduce más partidos y cruces de alto nivel desde el inicio del torneo, eleva la exigencia competitiva y obliga a los equipos a pelear cada punto, ya que no solo importa clasificar, sino también finalizar lo más arriba posible en la tabla para evitar el repechaje y un desgaste mayor en la etapa decisiva.
