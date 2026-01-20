"Qué lindo hubiera sido": el desgarrador mensaje de Marino Hinestroza tras frustrarse su llegada a Boca

La frase de Marino Hinestroza tras su frustrado pase a Boca

Cuando el silencio parecía haberse apoderado de la situación, el extremo colombiano rompió el hermetismo. No lo hizo a través de un representante ni con un frío comunicado de prensa, sino con una reacción cargada de nostalgia.

La chispa se encendió en Instagram. La periodista Yoana Don publicó una historia lamentando que "la novela del verano" no tuviera un final feliz para el club de la Ribera. Lo que nadie esperaba era que el propio Hinestroza recogiera el guante.

"Qué lindo hubiera sido", escribió el futbolista, acompañando el texto con el emoji de una carita llorando. Esas cuatro palabras bastaron para confirmar lo que muchos sospechaban: el jugador no solo estaba al tanto del interés, sino que ya se visualizaba vistiendo la azul y oro.

Para un futbolista profesional, admitir públicamente el deseo por un club que no pudo ficharlo es un gesto de inusual transparencia que revela cuánto pesaba la oportunidad de jugar en La Bombonera.

El gigante de Brasil que "durmió" a Boca

A pesar del deseo mutuo, la crudeza del mercado financiero terminó por inclinar la balanza. Mientras Juan Román Riquelme y compañía analizaban las formas de pago y los plazos, Vasco da Gama apareció con una agresividad que fue terminante para las negociaciones.

El club brasileño desembolsó 6 millones de dólares para quedarse con el 80% del pase del extremo colombiano y, de esta manera, Boca sigue sin poder sumar caras nuevas en el actual mercado de pases.