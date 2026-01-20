Los hermanos Cerúndolo ganaron algo más que un partido en el Abierto de Australia

La victoria le asegura a los Cerúndolo, que no jugaban juntos desde el 2021, un premio de 64.000 dólares y la posibilidad de protagonizar un duelo íntegramente argentino frente a Tomás Etcheverry y Camilo Ugo quienes habían superado a los ucranianos Aleksandr Nedovesov y Andrei Golubev por 6-3 y 6-4.

Los Cerúndolo en el Abierto de Australia

Este martes 20 desde las 21 hora argentina (la mañana del miércoles en Melbourne) con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, Fran Cerúndolo (preclasificado 18) jugará en la segunda ronda de singles con el bosnio Dami Dzumhur.

Previamente, el mayor de los hermanos le había ganado al chino Zhizhen Zhang por 6-3, 7-6 y 6-3 y Juan Manuel había perdido en la primera ronda ante el australiano Jordan Thompson por 6-7, 7-5, 6-1 y 6-1-