Los hermanos Cerúndolo ganaron algo más que un partido en el Abierto de Australia

Los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo lograron un gran triunfo para avanzar a la segunda ronda del torneo de dobles masculino del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.
En su primer partido juntos a nivel de ATP y tras más de 2 horas y 13 minutos, los argentinos vencieron por 6-4, 2-6 y 6-3 a la pareja número 8 del torneo compuesta por el francés Edouard Roger-Vasselin y el monegasco Hugo Nys.
Un dato no menor para dimensionar el resultado es que Francisco es el 301 y Juanma el 800 del ranking de dobles, mientras que Roger-Vasselin es 17 y Nys 18.
La victoria le asegura a los Cerúndolo, que no jugaban juntos desde el 2021, un premio de 64.000 dólares y la posibilidad de protagonizar un duelo íntegramente argentino frente a Tomás Etcheverry y Camilo Ugo quienes habían superado a los ucranianos Aleksandr Nedovesov y Andrei Golubev por 6-3 y 6-4.
Este martes 20 desde las 21 hora argentina (la mañana del miércoles en Melbourne) con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, Fran Cerúndolo (preclasificado 18) jugará en la segunda ronda de singles con el bosnio Dami Dzumhur.
Previamente, el mayor de los hermanos le había ganado al chino Zhizhen Zhang por 6-3, 7-6 y 6-3 y Juan Manuel había perdido en la primera ronda ante el australiano Jordan Thompson por 6-7, 7-5, 6-1 y 6-1-