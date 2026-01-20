Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tienen nuevo día y horario para sus respectivos debuts en la Primera Nacional

Después del descenso de fines del 2025, el Tomba iniciará el camino que espera sea el de regreso a Primera División el viernes 13 de febrero a las 21.30, en el Feliciano Gambarte, frente a Ciudad de Bolívar, recién llegado a la categoría.

maipu Deportivo Maipú debutará el 14 de febrero ante Agropecuario.

Al día siguiente, el sábado 14 de febrero a las 18, será el inicio oficial del año para el Deportivo Maipú visitando a Agropecuario Argentino en Carlos Casares.