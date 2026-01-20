Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tienen nuevo día y horario para sus respectivos debuts en la Primera Nacional

Después de la postergación de la fecha de inicio de la Primera Nacional, Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tienen nuevo día y horario para sus respectivos debuts.

Por UNO
Godoy Cruz tiene nueva fecha para debutar en la Primera Nacional.

Después de la postergación de la fecha de inicio de la Primera Nacional, Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tienen nuevo día y horario para sus respectivos debuts en la temporada 2026.

Después del descenso de fines del 2025, el Tomba iniciará el camino que espera sea el de regreso a Primera División el viernes 13 de febrero a las 21.30, en el Feliciano Gambarte, frente a Ciudad de Bolívar, recién llegado a la categoría.

maipu
Deportivo Maipú debutará el 14 de febrero ante Agropecuario.

Al día siguiente, el sábado 14 de febrero a las 18, será el inicio oficial del año para el Deportivo Maipú visitando a Agropecuario Argentino en Carlos Casares.

Esta programación descarta la posibilidad de que el certamen empiece con la segunda fecha y la primera fuera postergada para disputarse al final de la primera rueda.

A falta de la confirmación oficial es prácticamente un hecho que la categoría seguirá siendo televisada por TyC Sports y TyC Sports Play.

La programación de la 1ra fecha de la Primera Nacional

primera nacional 1

