Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tienen nuevo día y horario para sus respectivos debuts en la Primera Nacional

Después de la postergación de la fecha de inicio de la Primera Nacional, Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tienen nuevo día y horario para sus respectivos debuts en la temporada 2026.
Después de la postergación de la fecha de inicio de la Primera Nacional, Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tienen nuevo día y horario para sus respectivos debuts.
Después de la postergación de la fecha de inicio de la Primera Nacional, Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tienen nuevo día y horario para sus respectivos debuts en la temporada 2026.
Después del descenso de fines del 2025, el Tomba iniciará el camino que espera sea el de regreso a Primera División el viernes 13 de febrero a las 21.30, en el Feliciano Gambarte, frente a Ciudad de Bolívar, recién llegado a la categoría.
Al día siguiente, el sábado 14 de febrero a las 18, será el inicio oficial del año para el Deportivo Maipú visitando a Agropecuario Argentino en Carlos Casares.
Esta programación descarta la posibilidad de que el certamen empiece con la segunda fecha y la primera fuera postergada para disputarse al final de la primera rueda.
A falta de la confirmación oficial es prácticamente un hecho que la categoría seguirá siendo televisada por TyC Sports y TyC Sports Play.