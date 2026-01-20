La Vuelta Ciclista de Mendoza cumple 50 años: calendario y recorrido de la competencia

La Vuelta Ciclista de Mendoza cumple 50 años y tiene confirmados oficialmente el calendario y el recorrido de la carrera que se iniciará el 12 de febrero en el Parque San Vicente, en Godoy Cruz.
Luego la competencia más emblemática del ciclismo de ruta se extenderá hasta el domingo 22 de febrero y recorrerá distintos puntos de la provincia, en una edición histórica.
Organizada por la Asociación Ciclista de Mendoza, con el apoyo del Gobierno de Mendoza, el tradicional giro mendocino celebra medio siglo de trayectoria, esfuerzo y pasión, consolidándose como una de las carreras por etapas más tradicionales del país.
Serán 10 etapas de alta exigencia deportiva, donde el pelotón enfrentará recorridos técnicos, estrategias de equipo y paisajes únicos, reafirmando el lugar de Mendoza como tierra de grandes desafíos y cuna del ciclismo nacional.
El recorrido está sujeto a modificaciones por motivos de fuerza mayor.