Ciclismo

La Vuelta Ciclista de Mendoza cumple 50 años: calendario y recorrido de la competencia

La Vuelta Ciclista de Mendoza cumple 50 años y tiene confirmados oficialmente el calendario y el recorrido.

Por UNO
La caravana arranca el jueves 12 de febrero.

Foto: Municipalidad de San Rafael

La Vuelta Ciclista de Mendoza cumple 50 años y tiene confirmados oficialmente el calendario y el recorrido de la carrera que se iniciará el 12 de febrero en el Parque San Vicente, en Godoy Cruz.

Luego la competencia más emblemática del ciclismo de ruta se extenderá hasta el domingo 22 de febrero y recorrerá distintos puntos de la provincia, en una edición histórica.

Organizada por la Asociación Ciclista de Mendoza, con el apoyo del Gobierno de Mendoza, el tradicional giro mendocino celebra medio siglo de trayectoria, esfuerzo y pasión, consolidándose como una de las carreras por etapas más tradicionales del país.

Serán 10 etapas de alta exigencia deportiva, donde el pelotón enfrentará recorridos técnicos, estrategias de equipo y paisajes únicos, reafirmando el lugar de Mendoza como tierra de grandes desafíos y cuna del ciclismo nacional.

La Vuelta de Mendoza 2026

  • PRESENTACIÓN Y PRÓLOGO : 18:00 hs Jueves 12/02/2026 PARQUE SAN VICENTE -(GODOY CRUZ) (PRESENTACIÓN POR EQUIPOS)
  • 1° ETAPA: 15:30 hs viernes 13/02/2026- JUNIN-CARRIZAL-TUPUNGATO
  • 2° ETAPA: 14:00 hs sábado 14/02/2026 -SAN RAFAEL-GRAL. ALVEAR-SAN RAFAEL
  • 3° ETAPA: 15:00 hs domingo 15/02/2026- LUJAN DE CUYO-LAS HERAS-VILLAVICENCIO-CRUZ DEL PARAMILLO
  • 4° ETAPA: 15:30 hs lunes 16/02/2026 - LA PAZ -SANTA ROSA-SAN MARTIN
  • 5° ETAPA: 15:30 hs martes 17/02/2026 - POLO T.I.C. (AERO INTERNET)-POTRERILLOS-MAIPU
  • 6° ETAPA: 15 hs miércoles 18/02/2026 -MAIPU- GODOY CRUZ
  • 7° ETAPA: 15 hs jueves 19/02/2026 SAN CARLOS- TUPUNGATO-TUNUYAN-EL MANZANO
  • 8° ETAPA: 15 hs viernes 20/02/2026 - LAVALLE -SAN MARTIN- JUNIN
  • 9° ETAPA: 9:00 hs sábado 21/02/2026- USPALLATA-CRISTO REDENTOR
  • 10° ETAPA: 16 hs domingo 22/02/2025 -CASA DE GOBIERNO- GUAYMALLÉN

El recorrido está sujeto a modificaciones por motivos de fuerza mayor.

