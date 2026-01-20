La Vuelta Ciclista de Mendoza cumple 50 años: calendario y recorrido de la competencia

Luego la competencia más emblemática del ciclismo de ruta se extenderá hasta el domingo 22 de febrero y recorrerá distintos puntos de la provincia, en una edición histórica.

vuelta-de-mendoza.jpg

Organizada por la Asociación Ciclista de Mendoza, con el apoyo del Gobierno de Mendoza, el tradicional giro mendocino celebra medio siglo de trayectoria, esfuerzo y pasión, consolidándose como una de las carreras por etapas más tradicionales del país.