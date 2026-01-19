Brilló en Mendoza y ahora se ganó la invitación a los tres torneos más importantes del mundo del golf

“Es una sensación increíble. Tener esta oportunidad de jugar este torneo y, por supuesto, ganarlo, es algo que solo me imaginaba antes de venir. Eso era lo que pensaba todas las noches antes de dormir. ”, señaló Pulcini, quien cerró el campeonato con 68 golpes (-2) para un total de 275 (-5), lo que le permitió igualar al venezolano Virgilio Paz Valdés con un extraordinario putt desde 6 metros para par.

Este último, al ser subcampeón, se ganó invitaciones para las Etapas Finales de Clasificación de The Open, el U.S. Open y el U.S. Amateur Championship; y además, los tres primeros clasificados recibirán una exención para participar en The Amateur Championship.

golf 1 Hace poco más de un mes Mateo Pulcioni fue el mejor amateur del Abierto del Oeste, en el Club de Campo.

Mateo Pulcini en la historia del Latin America Amateur Championship

En 2020 Abel Gallegos fue el primer argentino en ganar el LAAC, en 2023 nadie pudo con Mateo Fernández de Oliveira y este año en Lima Pulcini se convirtió con 25 años en el campeón más veterano.

“Estoy feliz de poder jugar tres Majors, el Masters es un torneo increíble, todos quieren jugarlo, me contaron historias y lo exigentes que son las pendientes; el U.S. Open en Shinnecock va a ser impresionante, aunque me da algo de miedo el rough; y The Open en Royal Birkdale, nunca la jugué, pero me dijeron que es muy diferente y espectacular", admitió el ganador.