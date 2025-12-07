Augusto Núñez aguantó en la cima y es campeón del Abierto del Oeste 2025 de golf, en el Club de Campo

Pese a una vuelta final irregular, Augusto Núñez pudo mantenerse en la punta y coronarse campeón del Abierto del Oeste 2025 de golf que culminó en el Club de Campo Mendoza.
El tucumano de Yerba Buena hizo 77 golpes (+5) este domingo y pese a que perdió transitoriamente el liderazgo, terminó en lo más alto del tablero con un total de 274 (-14) y una diferencia de solo un golpe sobre Joaquín Ludueña quien finalizó con un score de 275 (-13) después de una buena vuelta final de 69 impactos (-3).
El campeón de llevó además 340 puntos y se metió en el top 10 del Orden de Mérito del Tour Profesional de Golf Argentino.
Después de una jornada cambiante desde lo climático, el tercer puesto fue compartido por Fabián Gómez, quien llegó a estar puntero pero finalmente hizo 72, y Mateo Fernández de Oliveira, escolta al inicio del día, quien firmó una tarjeta de 75 (+3). El score final de ambos fue de 277 (-11).
Abel Gallegos (71) fue quinto con 278, Leandro Marelli (73) sexto con 279 y en el séptimo lugar se ubicó Mateo Pulcini, de Río Cuarto, quien marcó 69 golpes (-3) y terminó con 281 (-7) como el mejor aficionado del torneo. Junto a él finalizaron Nelson Ledesma (71) y Félix Córdoba.
Por último, el top 10 lo completó Matías Simaski, quien sumó 282 (-6) tras un registro de 73 (+1) en los últimos 18 hoyos.
Alejandro Marsano (73) y Andrés Benenati (76) compartieron el puesto 17 del tablero con 286 golpes (-2) siendo los mejores representantes mendocinos.
Ambos escoltaron entre los aficionados al cordobés Pulcini en una nueva edición del Abierto del Oeste de golf que fue posible gracias al apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y empresas privadas como Grupo América.
El Abierto del Oeste repartió premios por 45 millones de pesos y es uno de los 6 certámenes regionales más importantes del calendario del TPG.