Augusto Núñez aguantó en la cima y es campeón del Abierto del Oeste 2025 de golf, en el Club de Campo

Pese a una vuelta final irregular, Augusto Núñez pudo mantenerse en la punta y coronarse campeón del Abierto del Oeste 2025 de golf que culminó en el Club de Campo Mendoza.

Juan Pablo García
Juan Pablo García
Núñez se coronó en el Club de Campo.

El tucumano de Yerba Buena hizo 77 golpes (+5) este domingo y pese a que perdió transitoriamente el liderazgo, terminó en lo más alto del tablero con un total de 274 (-14) y una diferencia de solo un golpe sobre Joaquín Ludueña quien finalizó con un score de 275 (-13) después de una buena vuelta final de 69 impactos (-3).

Mateo Pulcini, de R&iacute;o Cuarto, fue el mejor aficionado del Abierto del Oeste 2025 de golf.

Mateo Pulcini, de Río Cuarto, fue el mejor aficionado del Abierto del Oeste 2025 de golf.

El campeón de llevó además 340 puntos y se metió en el top 10 del Orden de Mérito del Tour Profesional de Golf Argentino.

Después de una jornada cambiante desde lo climático, el tercer puesto fue compartido por Fabián Gómez, quien llegó a estar puntero pero finalmente hizo 72, y Mateo Fernández de Oliveira, escolta al inicio del día, quien firmó una tarjeta de 75 (+3). El score final de ambos fue de 277 (-11).

Abel Gallegos (71) fue quinto con 278, Leandro Marelli (73) sexto con 279 y en el séptimo lugar se ubicó Mateo Pulcini, de Río Cuarto, quien marcó 69 golpes (-3) y terminó con 281 (-7) como el mejor aficionado del torneo. Junto a él finalizaron Nelson Ledesma (71) y Félix Córdoba.

Por último, el top 10 lo completó Matías Simaski, quien sumó 282 (-6) tras un registro de 73 (+1) en los últimos 18 hoyos.

Los mejores mendocinos del Abierto del Oeste

Alejandro Marsano (73) y Andrés Benenati (76) compartieron el puesto 17 del tablero con 286 golpes (-2) siendo los mejores representantes mendocinos.

Ambos escoltaron entre los aficionados al cordobés Pulcini en una nueva edición del Abierto del Oeste de golf que fue posible gracias al apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y empresas privadas como Grupo América.

El Abierto del Oeste repartió premios por 45 millones de pesos y es uno de los 6 certámenes regionales más importantes del calendario del TPG.

Los 10 primeros de Orden de Mérito del Tour Profesional de Golf Argentino

  • 1) Romero Franco 1606.00
  • 2) Costilla César 1279.25
  • 3) Gallegos Andrés 1252.00
  • 4) Scorzato Franco 1216.50
  • 5) Gomez Fabian 1186.00
  • 6) Ludueña Joaquín 1174.40
  • 7) Núñez Augusto 1152.50
  • 8) Godoy Maxi 1099.00
  • 9) Marelli Leandro 889.26
  • 10) Beloqui Ezequiel 850.50

