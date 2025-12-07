Augusto Núñez aguantó en la cima y es campeón del Abierto del Oeste 2025 de golf, en el Club de Campo

Después de una jornada cambiante desde lo climático, el tercer puesto fue compartido por Fabián Gómez, quien llegó a estar puntero pero finalmente hizo 72, y Mateo Fernández de Oliveira, escolta al inicio del día, quien firmó una tarjeta de 75 (+3). El score final de ambos fue de 277 (-11).

Abel Gallegos (71) fue quinto con 278, Leandro Marelli (73) sexto con 279 y en el séptimo lugar se ubicó Mateo Pulcini, de Río Cuarto, quien marcó 69 golpes (-3) y terminó con 281 (-7) como el mejor aficionado del torneo. Junto a él finalizaron Nelson Ledesma (71) y Félix Córdoba.

Por último, el top 10 lo completó Matías Simaski, quien sumó 282 (-6) tras un registro de 73 (+1) en los últimos 18 hoyos.

Los mejores mendocinos del Abierto del Oeste

Alejandro Marsano (73) y Andrés Benenati (76) compartieron el puesto 17 del tablero con 286 golpes (-2) siendo los mejores representantes mendocinos.

Ambos escoltaron entre los aficionados al cordobés Pulcini en una nueva edición del Abierto del Oeste de golf que fue posible gracias al apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y empresas privadas como Grupo América.

El Abierto del Oeste repartió premios por 45 millones de pesos y es uno de los 6 certámenes regionales más importantes del calendario del TPG.

Los 10 primeros de Orden de Mérito del Tour Profesional de Golf Argentino