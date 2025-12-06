La Garra, con Ayelén García, perdió ante la difícil Francia por el Mundial de Handball Femenino

La Garra, con la mendocina Ayelén García, perdió este sábado por 29 a 17 ante el último campeón mundial y subcampeón olímpico Francia, por la segunda fecha de la Main Round del Mundial de Handball Femenino.
Fue uno de los partidos más exigentes en lo que va de la 27º edición del Mundial Adulto Femenino, donde el conjunto dirigido por Mariano Muñoz perdió con Francia, resultado que lo mantiene sin puntos en esta segunda ronda del torneo.
Francia fue tres veces campeón del mundo (dorada en el Mundial 2023) y finalista en los últimos tres Juegos Olímpicos (ganó la medalla dorada en Tokio 2020).
Carolina Bono, con 4 tantos, fue la máxima goleadora de la Albiceleste, que registró muy buenos pasajes de juego durante el primer tiempo.
Formación inicial de La Garra: Valentina Menucci, Ayelén García, Malena Cavo, Micaela Casasola, Elke Karsten, Lucía Dalle Crode y Rocío Campigli.
Goleadoras de la Selección argentina: Carolina Bono (4), Malena Cavo (3), Martina Romero (2), Joana Bolling (2), Rocío Campigli (1), Lucía Dalle Crode (1), Sol Azcune (1), Giuliana Gavilán (1), Ayelén García (1), Micaela Casasola (1), Helena Molina, Berenice Frelier, Elke Karsten, Martina Lang, Marisol Carratú y Valentina Menucci.
Con esta derrota, Argentina se ubica en el fondo de la Main Round y el próximo lunes a las 11 (hora Argentina) enfrentará a Túnez buscando llegar a la cuarta posición en la tabla.
Todos los partidos de La Garra en el Mundial se transmiten en vivo por TyC Sports, TyC Sports Play y Dsports.