La Garra, con Ayelén García, perdió ante la difícil Francia por el Mundial de Handball Femenino

Carolina Bono, con 4 tantos, fue la máxima goleadora de la Albiceleste, que registró muy buenos pasajes de juego durante el primer tiempo.

Formación inicial de La Garra: Valentina Menucci, Ayelén García, Malena Cavo, Micaela Casasola, Elke Karsten, Lucía Dalle Crode y Rocío Campigli.

la-garra-francia-2 La Selección argentina de handball no pudo con las francesas.

Goleadoras de la Selección argentina: Carolina Bono (4), Malena Cavo (3), Martina Romero (2), Joana Bolling (2), Rocío Campigli (1), Lucía Dalle Crode (1), Sol Azcune (1), Giuliana Gavilán (1), Ayelén García (1), Micaela Casasola (1), Helena Molina, Berenice Frelier, Elke Karsten, Martina Lang, Marisol Carratú y Valentina Menucci.

Lo que viene para La Garra en el Mundial de Handball Femenino

Con esta derrota, Argentina se ubica en el fondo de la Main Round y el próximo lunes a las 11 (hora Argentina) enfrentará a Túnez buscando llegar a la cuarta posición en la tabla.

Todos los partidos de La Garra en el Mundial se transmiten en vivo por TyC Sports, TyC Sports Play y Dsports.