La Garra goleó a Egipto y clasificó a la Main Round del Mundial 2025

El equipo comandado por Mariano Muñoz fue de menor a mayor a lo largo del encuentro. El primer tiempo fue errático para la Albiceleste, quien le permitió a Egipto irse con ventaja de 12-11 al descanso.

De la mano de Malena Cavo, que convirtió seis tantos y fue elegida como la MVP del encuentro, la Selección argentina fue ampliamente superior en el complemento y se quedó con una merecida victoria.

Selección argentina femenina handball (1) Malena Cavo anotó seis goles y fue elegida la MVP del partido.

La goleadora de la Albiceleste, tras la victoria, manifestó: "Estamos muy contentas, sobre todo porque pudimos levantarnos del partido con Austria que estuvimos muy cerca, necesitábamos recuperar esa confianza en el equipo. Es la tercera vez que nos metemos en la Main Round de un Mundial, está bueno que se haga costumbre. En el primer tiempo estábamos haciendo las cosas bien, pero en defensa nos empezamos a separar mucho en el bloque central y en ataque no estábamos metiendo las pelotas. En el segundo salió la garra interior, nos cerramos más en defensa, fuimos más fuerte en ataque y lo resolvimos".

Los próximos compromisos de la Garra serán: ante Polonia (jueves 4/12 a las 11.30), Francia (sábado 6/12 a las 14) y Túnez (lunes 8/12 a las 11.30).

Datos del partido

Formación inicial: Valentina Menucci, Ayelén García, Martina Romero, Micaela Casasola, Elke Karsten, Joana Bolling y Rocío Campigli.

Goleadoreas de la Selección argentina: Malena Cavo (6), Elke Karsten (5), Carolina Bono (4), Micaela Casasola (3), Giuliana Gavilán (3), Lucía Dalle Crode (2), Joana Bolling (2), Ayelén García (1), Berenice Frelier (1), Helena Molina, Martina Romero, Rocío Campigli, Sol Azcune, Martina Lang, Marisol Carratú y Valentina Menucci.