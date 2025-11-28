Mundial de Handball femenino 2025: la Garra, con Macarena Sans y Ayelén García cayó en el debut

El conjunto dirigido por Mariano Muñoz debutó con un traspié en la Copa del Mundo ante las poderosas holandesas, en el Ahoy Rotterdam, en un cotejo que correspondió al grupo E.

la-garra-mundial-handball-1 La Garra no pudo con Países Bajos.

En el otro partido de este grupo, Austria venció a Egipto por 29-20.