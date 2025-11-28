Mundial de Handball femenino 2025: la Garra, con Macarena Sans y Ayelén García cayó en el debut

La Garra, con las mendocinas Macarena Sans y Ayelén García debutó con una derrota ante Países Bajos, por 25-32 en el Mundial de Handball femenino 2025, que se disputa en Alemania y Países Bajos.
El conjunto dirigido por Mariano Muñoz debutó con un traspié en la Copa del Mundo ante las poderosas holandesas, en el Ahoy Rotterdam, en un cotejo que correspondió al grupo E.
En el otro partido de este grupo, Austria venció a Egipto por 29-20.
La formación inicial albiceleste fue la siguiente: Valentina Menucci, Ayelén García, Malena Cavo, Martina Romero, Micaela Casasola, Lucía Dalle Crode y Giuliana Gavilan.
La primera fase del certamen tiene ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Los tres primeros de cada zona clasificarán a la segunda fase.
Argentina volverá tener en acción el domingo, cuando enfrente a Austria, desde las 14. La Garra cerrará su participación en el grupo E contra Egipto, el martes 2 de diciembre a las 14 horas.
Segunda fecha
Tercera fecha