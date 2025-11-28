Inicio Ovación Polideportivo Mundial de Handball
Mundial de Handball femenino 2025: la Garra, con Macarena Sans y Ayelén García cayó en el debut

La Garra, con las mendocinas Macarena Sans y Ayelén García cayó en su debut en el Mundial de Handball femenino 2025, que se disputa en Alemania y Países Bajos.

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
La Garra cayó ante Países Bajos en su debut en el Mundial de handball.

La Garra, con las mendocinas Macarena Sans y Ayelén García debutó con una derrota ante Países Bajos, por 25-32 en el Mundial de Handball femenino 2025, que se disputa en Alemania y Países Bajos.

El conjunto dirigido por Mariano Muñoz debutó con un traspié en la Copa del Mundo ante las poderosas holandesas, en el Ahoy Rotterdam, en un cotejo que correspondió al grupo E.

la-garra-mundial-handball-1
La Garra no pudo con Países Bajos.

En el otro partido de este grupo, Austria venció a Egipto por 29-20.

La formación inicial albiceleste fue la siguiente: Valentina Menucci, Ayelén García, Malena Cavo, Martina Romero, Micaela Casasola, Lucía Dalle Crode y Giuliana Gavilan.

La primera fase del certamen tiene ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Los tres primeros de cada zona clasificarán a la segunda fase. En el otro partido de este grupo, Austria venció a Egipto por 29-20.

Argentina volverá tener en acción el domingo, cuando enfrente a Austria, desde las 14. La Garra cerrará su participación en el grupo E contra Egipto, el martes 2 de diciembre a las 14 horas.

la-garra-mundial-handball-2
La Selección argentina y Países Bajos se saludan en el Mundial de handball.

Lo que viene para La Garra en el Mundial de Handball femenino 2025:

Segunda fecha

  • Domingo 30 de noviembre a las 14 (hora Argentina): Argentina vs. Austria, en el Ahoy Arena (Rotterdam)

Tercera fecha

  • Martes 2 de diciembre a las 14: Argentina vs. Egipto, en el Ahoy Arena (Rotterdam)

