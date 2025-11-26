Mundial de Handball femenino 2025: cuándo debuta La Garra con Macarena Sans y Ayelén García

Los tres primeros de cada zona avanzarán a la Main Round con arrastre de puntos y se medirán contra los tres mejores del Grupo F que tendrá como protagonistas a Francia, Polonia, Túnez y China.

Maca Sans y Ayelén García en el Mundial de Handball 2025

El equipo albiceleste tiene a las mendocinas Macarena Sans y Ayelén García, en el plantel de 16 jugadoras, ambas juegan en el equipo español de Beti-Onak.

Sans (29 años) se inició en el Club Mendoza de Regatas jugando los torneos de Amebal hasta que pasó a Beti-Onak en 2018. Con la selección mayor argentina disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016 y los Mundiales de Dinamarca 2015, Alemania 2017, Japón 2019 y España 2021 sumando 109 presencias con la Blanquiceleste de mayores.

Ayelén García (24 años) es una sanrafaelina que comenzó en el Polideportivo Nro. 2 de San Rafael, luego convertido en el Club Andes. Después en 2018, pasó a River Plate, hasta que en 2022 se fue a Navarra, España para jugar en el Beti-Onak. Ayelén suma 62 partidos con la selección mayor y estuvo en los Mundiales de Japón 2019 y España 2021.

Argentina en el Mundial de Handball

Alemania/Países Bajos 2025 representará la 13ra participación -duodécima consecutiva- para Argentina en un Mundial femenino desde la primera aparición en Noruega/Dinamarca 1999.

Debido a que la mayoría de las jugadoras están en clubes europeos, la preparación bajo la dirección técnica de Mariano Muñoz se hizo en 4 concentraciones en España antes de viajar a Rotterdam, en Países Bajos.

Las 16 jugadoras argentinas para el Mundial de Handball