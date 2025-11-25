La Liga AJuPaM coronó a sus campeones tras los playoffs en el Indoor Mendoza Pádel Center

ajupam 2

Previamente, entre las parejas que ganaron la Copa de Plata se destacaron Las 10, la ex campeona del mundo Dany Niella y Analía Vaca, ganadoras en la categoría 2da-3ra masculina, donde más tarde la Copa de Oro fue para Pupineta, pareja formada por Emiliano Roig y el ex rugbier Alan Poquet.

Con regalos, sorteos y servicios exclusivos de Aguas Jordan, café Bruno Brown, masajes de Tamara Alfonso y aperitivos de Olive, la organización agasajó a todos los clasificados en unos playoffs que marcaron el broche de oro para AJuPaM en su objetivo de conectar a jugadores y clubes para ayudar al crecimiento del pádel en la provincia.

Gerardo Gil, cara visible de la agrupación más grande del pádel de Mendoza, agradeció a todos los participantes, colaboradores y a los 54 patrocinadores (hubo 17 stands) que ayudaron a cumplir el objetivo de elevar la vara en cuanto a la calidad de la organización de los torneos.

La Liga AJuPaM ya piensa en el 2026

La Liga AJuPaM completó el 2025 e invita a todos los que quieran sumarse en la próxima edición a realizarse de marzo a junio de 2026 (preinscripción abierta en este link) y a las empresas interesadas en ayudar al crecimiento del pádel para que eventos como el de los playoffs puedan ser posibles.

La Agrupación de Jugadores de Pádel de Mendoza, formada por apasionados por el pádel en 2023, reúne a más de 1.700 jugadores y unos 100 de clubes en 17 departamentos de Mendoza con el objetivo de "democratizar el pádel amateur, crear competencias accesibles, justas y transparentes, y construir una comunidad donde cada jugador tenga voz y voto".

Los campeones de la Liga AJuPaM

Las dos intensas jornadas en el Indoor Mendoza Pádel Center culminaron con las finales de las Copas de Plata y Oro de las cinco categorías (3 masculinas y 2 femeninas).

Femenino 7ma – 8va

Plata: Fake Williams (Florencia y Celeste Susso) a Doble Falta (Mailén Fiorio - Fernanda Álvarez) 6-1 y 6-4

Oro: Las Tintas (Eugenia Rodríguez – Constanza Pimentel) a No Puedo Tengo Pádel (Laura y Elvira Stone) 6-4, 3-6 y 6-3

Femenino 5ta – 6ta

Plata: La Doble F (Fernanda Ortiz – Florencia Maravilla) a Relax Dont Do It (Claudia Cabrera – Cecilia Díaz Andrade) 6-4, 5-7 y 6-4

Oro: AM (Anabela Beltrame – Macarena Blanco) a Las Paletudas (Laura Romano – Pamela Rodríguez) 4-6, 6-2 y 6-4

Masculino 6ta o más

Plata: Los Alta Gama (Marcelo Flores – Gastón Caravaca) a Enroque (Iván Olivero – Indalecio López) 6-3, 4-6 y 7-6

Oro: Los Reyes de la Pista (Daniel y Juan Franco Estudillo) a Los Discípulos del Globo (Mauro Coria – Ariel Marín) 7-6 y 6-2

Masculino 4ta – 5ta

Plata: El Clásico de los Jueves (Maikol Zuloaga – Carlos Melchor) a House (Carlos Delgado – Santiago Pereyra) 6-3 y 7-5

Oro: Paletazo Sin Rumbo (Mariano Pochón – Nicolás Vilamora) a Las Dos Torres (Ariel Fiorelli – Agustín López) 6-2 y 6-3

Masculino 2da – 3ra