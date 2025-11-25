La Liga AJuPaM coronó a sus campeones tras los playoffs en el Indoor Mendoza Pádel Center

La Liga AJuPaM (Agrupación de Jugadores de Pádel de Mendoza) cerró el 2025 coronando a los campeones de todas las categorías tras dos jornadas con una impecable organización en las instalaciones del Indoor Mendoza Padel Center.
La Liga AJuPaM (Agrupación de Jugadores de Pádel de Mendoza) cerró el 2025 coronando a los campeones de todas las categorías tras dos jornadas con una impecable organización en las instalaciones del Indoor Mendoza Padel Center.
Las canchas del nuevo complejo ubicado en la Carrodilla fueron escenario de una verdadera fiesta del pádel que culminó con las finales de oro y plata en las cinco categorías que compitieron durante todo el semestre.
El punto culminante de dos jornadas intensas y de buen nivel de pádel fueron las finales de oro que tuvieron una presentación con luces, humo y música, digna de los mejores torneos a nivel nacional e internacional.
Previamente, entre las parejas que ganaron la Copa de Plata se destacaron Las 10, la ex campeona del mundo Dany Niella y Analía Vaca, ganadoras en la categoría 2da-3ra masculina, donde más tarde la Copa de Oro fue para Pupineta, pareja formada por Emiliano Roig y el ex rugbier Alan Poquet.
Con regalos, sorteos y servicios exclusivos de Aguas Jordan, café Bruno Brown, masajes de Tamara Alfonso y aperitivos de Olive, la organización agasajó a todos los clasificados en unos playoffs que marcaron el broche de oro para AJuPaM en su objetivo de conectar a jugadores y clubes para ayudar al crecimiento del pádel en la provincia.
Gerardo Gil, cara visible de la agrupación más grande del pádel de Mendoza, agradeció a todos los participantes, colaboradores y a los 54 patrocinadores (hubo 17 stands) que ayudaron a cumplir el objetivo de elevar la vara en cuanto a la calidad de la organización de los torneos.
La Liga AJuPaM completó el 2025 e invita a todos los que quieran sumarse en la próxima edición a realizarse de marzo a junio de 2026 (preinscripción abierta en este link) y a las empresas interesadas en ayudar al crecimiento del pádel para que eventos como el de los playoffs puedan ser posibles.
La Agrupación de Jugadores de Pádel de Mendoza, formada por apasionados por el pádel en 2023, reúne a más de 1.700 jugadores y unos 100 de clubes en 17 departamentos de Mendoza con el objetivo de "democratizar el pádel amateur, crear competencias accesibles, justas y transparentes, y construir una comunidad donde cada jugador tenga voz y voto".
Las dos intensas jornadas en el Indoor Mendoza Pádel Center culminaron con las finales de las Copas de Plata y Oro de las cinco categorías (3 masculinas y 2 femeninas).