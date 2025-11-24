Comienza la semana de definición del vóleibol local con las finales del Torneo Clausura

La Verdes de Daniel Vega superaron 2-1 a las chicas de General San Martín, mientras que las de Regatas, barrieron la serie 2-0 contra Círculo Policial.

La grilla de partidos finales del Torneo Clausura A1 masculino

La primera final de Clausura se jugará este jueves (27) en el estadio Juan Ribosqui, donde Municipalidad de Maipú recibirá desde las 21 a Regatas.

La revancha de este duelo será el sábado (29), a las 19 en el estadio de Regatas en el parque General San Martín. De quedar igualados, el tercer encuentro se hará también en el lago, el martes 2 de diciembre, a las 21.

Por el tercer puesto jugarán un partido único, San Martín de Porres, que recibirá a Club General San Martín el sábado 29, a las 20.

En tanto las damas, aún no hay fecha confirmada para la final entre UNCuyo y Club Mendoza de Regatas.