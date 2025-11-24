Inicio Ovación Polideportivo vóleibol
VÓLEIBOL

Comienza la semana de definición del vóleibol local con las finales del Torneo Clausura

Desde el jueves comenzarán las finales del vóleibol local. En varones se enfrentan Club Mendoza de Regatas y Municipalidad de Maipú. En damas, Regatas-UNCuyo

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Club Mendoza de Regatas estará presente en las finales masculina y femenina del Torneo Clausura A1 del vóleibol local.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Esta será la semana de definiciones para el vóleibol local que organiza y fiscaliza la Federación Mendocina de este deporte. Los finalistas de la máxima categoría -A1- en varones son los sextetos de Regatas y Maipú. En damas definirán también las del Lago, contra UNCuyo.

Entre los varones dirimirán al campeón del Torneo Clausura, el segundo torneo oficial del año, el Club Mendoza de Regatas, que eliminó a Club General San Martín en semifinales; y Municipalidad de Maipú, que dejó atrás a San Martín de Porres.

voleibol-clausura-general san martin-uncuyo
El sexteto de UNcuyo es campeón del Apertura. Si le gana la final a Regatas será campeón Anual de la Federación Mendocina de Vóleibol 2025.

Las chicas de Regatas también definen este certamen, enfrentando a las campeonas del Apertura, la UNCuyo, que de ganar esta instancia serán campeonas anuales.

La Verdes de Daniel Vega superaron 2-1 a las chicas de General San Martín, mientras que las de Regatas, barrieron la serie 2-0 contra Círculo Policial.

La grilla de partidos finales del Torneo Clausura A1 masculino

La primera final de Clausura se jugará este jueves (27) en el estadio Juan Ribosqui, donde Municipalidad de Maipú recibirá desde las 21 a Regatas.

La revancha de este duelo será el sábado (29), a las 19 en el estadio de Regatas en el parque General San Martín. De quedar igualados, el tercer encuentro se hará también en el lago, el martes 2 de diciembre, a las 21.

Por el tercer puesto jugarán un partido único, San Martín de Porres, que recibirá a Club General San Martín el sábado 29, a las 20.

En tanto las damas, aún no hay fecha confirmada para la final entre UNCuyo y Club Mendoza de Regatas.

