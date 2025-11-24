Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

Quién es Luis García, el entrenador que quiere Godoy Cruz para la Primera Nacional

Luis García es el entrenador que quieren los dirigentes de Godoy Cruz para reemplazar a Omar Asad. El DT estuvo en Deportivo Maipú y llegó a la final del Reducido

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Luis García es DT que quiere Godiy Cruz oara dirigir en la Primera Nacional.

Luis García es DT que quiere Godiy Cruz oara dirigir en la Primera Nacional.

Luis García es el DT que quiere la dirigencia de Godoy Cruz para conducir al equipo en el torneo de la Primera Nacional. El entrenador es el candidato a reemplazar a Omar Asad, que no seguirá en su cargo, ya que en los próximos días se hará oficial su salida tras haber dirigido tres partidos.

Luis García Atlanta
Luis Garc&iacute;a viene de dirigir a Atlanta en el torneo de la Primera Nacional.

Luis García viene de dirigir a Atlanta en el torneo de la Primera Nacional.

García es una vieja debilidad de la dirigencia tombina, cuando Ernesto Pedernera dejó de ser el entrenador lo tentaron, claro que su llegada no se dio y finalmente llegó Esteban Solari.

omar Asad.
Omar Asad está en Buenos Aires tras dirigir a Godoy Cruz. Nadie le comunicó que no seguirá siendo el DT.

Omar Asad está en Buenos Aires tras dirigir a Godoy Cruz. Nadie le comunicó que no seguirá siendo el DT.

Ahora parece que el ex DT del Cruzado es el primer candidato para hacerse cargo del equipo para el próximo torneo de la Primera Nacional y en los próximos días habrá una reunión.

Quién es Luis García, el DT que asoma para ser el entrenador de Godoy Cruz

Luis García tiene 38 años y su carrera en la dirección técnica la comenzó muy joven. Tuvo una importante experiencia en Mendoza dirigiendo al Deportivo Maipú, donde llegó a disputar la final por el segundo ascenso, en la que perdió con Deportivo Riestra por 1 a 0.

Viene de dirigir a Atlanta en la Primera Nacional. Llegó a mediados del 2024, se asentó y en 2025 fue uno de los animadores de la temporada, clasificó al Reducido y quedó eliminado en los cuartos de final ante Deportivo Morón.

Tiene experiencia en el exterior, ya que en el 2019 fue ayudante de campo de César Farías en la Selección de Bolivia durante 29 partidos y en 2022 fue DT del Royal Pari de ese país.

Estuvo en el Deportivo Cuenca de Ecuador, donde dirigió ocho partidos.

Los inicios de Luis García

El entrenador de 37 años dio sus primeros pasos en las divisiones juveniles de Nueva Chicago, y pasó también por las de River Plate y Boca Juniors. En el 2016 llegó a dirigir como interino el primer equipo del Torito de Mataderos, con tan solo 28 años.

También estuvo en Colegiales y Barracas Central como ayudante de campo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas