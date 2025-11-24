Quién es Luis García, el entrenador que quiere Godoy Cruz para la Primera Nacional

Quién es Luis García, el DT que asoma para ser el entrenador de Godoy Cruz

Luis García tiene 38 años y su carrera en la dirección técnica la comenzó muy joven. Tuvo una importante experiencia en Mendoza dirigiendo al Deportivo Maipú, donde llegó a disputar la final por el segundo ascenso, en la que perdió con Deportivo Riestra por 1 a 0.

Viene de dirigir a Atlanta en la Primera Nacional. Llegó a mediados del 2024, se asentó y en 2025 fue uno de los animadores de la temporada, clasificó al Reducido y quedó eliminado en los cuartos de final ante Deportivo Morón.

Tiene experiencia en el exterior, ya que en el 2019 fue ayudante de campo de César Farías en la Selección de Bolivia durante 29 partidos y en 2022 fue DT del Royal Pari de ese país.

Estuvo en el Deportivo Cuenca de Ecuador, donde dirigió ocho partidos.

Los inicios de Luis García

El entrenador de 37 años dio sus primeros pasos en las divisiones juveniles de Nueva Chicago, y pasó también por las de River Plate y Boca Juniors. En el 2016 llegó a dirigir como interino el primer equipo del Torito de Mataderos, con tan solo 28 años.

También estuvo en Colegiales y Barracas Central como ayudante de campo.