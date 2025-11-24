Está en Netflix, tiene a Al Pacino y es una de las mejores películas de la historia
Netflix tiene una de las mejores películas de la historia y con un gigante Al Pacino como protagonista. Los detalles
Esta película de Netflix dura alrededor de dos horas y es un remake de una cinta italiana. Con un sobresaliente Al Pacino, que por cierto, que bien que le quedan los monólogos, solamente basta recordar el que dice en El Abogado del Diablo y a un joven Chris O'Donell, esta cinta se convirtió en todo un clásico. Se trata de Perfume de Mujer y es una de las producciones que todos deberían ver.
De qué se trata Perfume de Mujer, la película de Netflix que tiene a Al Pacino
La historia de esta película de Netflix cuenta la historia de un joven estudiante de un colegio privado que comienza a trabajar como cuidador de un ex coronel que se encuentra ciego y que vive de mal humor.
Con una familia que casi no quiere estar cerca del militar, el joven se convertirá en su fiel acompañante y entre ambos surgirá una extraña amistad en donde la lealtad será el punto clave para el futuro de ambos.
Por esta película, que está disponible en Netflix desde principio de noviembre, Al Pacino se quedó con un premio Oscar, al mismo tiempo que se volvió eterno con un discurso icónico y con una escena en la que baila el tanto "Por una cabeza".
Trailer de Perfume de Mujer, la película de Netflix
Reparto de Perfume de Mujer, la película de Netflix
- Al Pacino (Lt. Col. Frank Slade)
- Chris O’Donnell (Charlie Simms)
- Gabrielle Anwar (Donna)
- James Rebhorn (Mr. Trask)
- Richard Venture (W.R. Slade)
- Philip Seymour Hoffman (George Willis, Jr.)