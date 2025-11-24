Está en Netflix, tiene a Al Pacino y es una de las mejores películas de la historia

Esta película de Netflix dura alrededor de dos horas y es un remake de una cinta italiana. Con un sobresaliente Al Pacino, que por cierto, que bien que le quedan los monólogos, solamente basta recordar el que dice en El Abogado del Diablo y a un joven Chris O'Donell, esta cinta se convirtió en todo un clásico. Se trata de Perfume de Mujer y es una de las producciones que todos deberían ver.

perfume de mujer (1)

De qué se trata Perfume de Mujer, la película de Netflix que tiene a Al Pacino

La historia de esta película de Netflix cuenta la historia de un joven estudiante de un colegio privado que comienza a trabajar como cuidador de un ex coronel que se encuentra ciego y que vive de mal humor.