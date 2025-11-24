Inicio Ovación Rugby Los Pumas
LOS PUMAS

Cual fue la gravedad de la lesión del jugador de Los Pumas tackleado en el partido contra Inglaterra

El full back de Los Pumas Juan Cruz Mallía, recibió un duro tackle contra Inglaterra y sufrió una lesión en la rodilla que lo tendrá mucho tiempo sin jugar

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Juan Cruz Mallía tuvo que dejar la cancha en plena levantada de Los Pumas y a poco más de cuatro minutos del final del test contra Inglaterra.

El full back cordobés de Los Pumas, Juan Cruz Mallía, fue diagnosticado con una lesión post traumática del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, según se confirmaron este lunes desde la Unión Argentina de Rugby -UAR- y que le dejará fuera de las canchas por tiempo indeterminado.

Juan Cruz Mallía había tenido que dejar la cancha luego de recibir a los 74 minutos un fuerte tackle a destiempo de Tom Curry, de Inglaterra, que lo dejó tendido en el césped en el partido que jugaron Los Pumas contra Inglaterra este fin de semana en Londres.

La fuerte entrada que trajo consecuencias en el duelo Los Pumas- Inglaterra

El jugador del Jockey cordobés, una de las piezas claves del equipo dirigido por Felipe Contepomi, mostró visibles gestos de dolor y necesitó asistencia médica para retirarse con la lesión que preocupó a todos.

La buena noticia acerca de la lesión es que no se detectó una rotura sino que se trata de una afectación compatible con un desgarro o esguince provocado por un golpe, un giro brusco o una detención repentina, algo frecuente en acciones de alto impacto como la que protagonizó ante el conjunto inglés.

La jugada que derivó en la lesión de Mallía ocurrió a los 74 minutos, cuando el partido estaba 27-16 para Inglaterra. Mallía había ejecutado un gran kick cuando Curry llegó tarde y lo impactó de lleno, en una acción peligrosa que detuvo el desarrollo del encuentro y generó preocupación inmediata en todo el staff argentino. Pese a la dureza del golpe, el forward británico no fue amonestado por el árbitro.

