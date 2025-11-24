Cual fue la gravedad de la lesión del jugador de Los Pumas tackleado en el partido contra Inglaterra

Juan Cruz Mallía había tenido que dejar la cancha luego de recibir a los 74 minutos un fuerte tackle a destiempo de Tom Curry, de Inglaterra, que lo dejó tendido en el césped en el partido que jugaron Los Pumas contra Inglaterra este fin de semana en Londres.

La fuerte entrada que trajo consecuencias en el duelo Los Pumas- Inglaterra

El jugador del Jockey cordobés, una de las piezas claves del equipo dirigido por Felipe Contepomi, mostró visibles gestos de dolor y necesitó asistencia médica para retirarse con la lesión que preocupó a todos.