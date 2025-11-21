Los Pumas, con Isgró y González, cerrarán el año ante Inglaterra: día, hora, TV y formaciones

La última vez que Los Pumas se fueron victoriosos ante Inglaterra, fue justamente en el último encuentro entre ambos equipos en Twickenham en 2022 (30-29).
Para ganar por primera vez tres partidos seguidos en su tradicional gira de noviembre, Felipe Contepomi dispuso 5 cambios ya que Thomas Gallo, Marcos Kremer, Tomás Albornoz, Bautista Delguy y Justo Piccardo remplazarán en el quince inicial a Mayco Vivas, Joaquín Oviedo (González irá de 6 y Grondona de 8), Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras y Santiago Chocobares.
Además, Boris Wenger, Tomás Rapetti y Franco Molina, ausentes ante Escocia, estarán en el banco de suplentes.
La formación de Los Pumas para jugar con Inglaterra
- 1. GALLO, Thomas
- 2. MONTOYA, Julián (C)
- 3. DELGADO, Pedro
- 4. PETTI, Guido
- 5. RUBIOLO, Pedro
- 6. GONZÁLEZ, Juan Martín
- 7. KREMER. Marcos
- 8. GRONDONA, Santiago
- 9. BENÍTEZ CRUZ, Simón
- 10. ALBORNOZ, Tomás
- 11. DELGUY, Bautista
- 12. PICCARDO, Justo
- 13. MORONI, Matías
- 14. ISGRÓ, Rodrigo
- 15. MALLÍA, Juan Cruz (Vicecapitán)
Suplentes
- 16. RUIZ, Ignacio
- 17. WENGER, Boris
- 18. RAPETTI, Tomás
- 19. MOLINA, Franco
- 20. MATERA, Pablo (Vicecapitán)
- 21. OVIEDO, Joaquín
- 22. MOYANO, Agustín
- 23. CARRERAS, Santiago
La formación de Inglaterra
- 1. Ellis Genge
- 2. Luke Cowan Dickie
- 3. Asher Opoku-Fordjour
- 4. Maro Itoje (C)
- 5. Alex Coles
- 6. Guy Pepper
- 7. Sam Underhill
- 8. Ben Earl
- 9. Ben Spencer
- 10. George Ford
- 11. Elliot Daly
- 12. Fraser Dingwall
- 13. Henry Slade
- 14. Immanuel Feyi-Waboso
- 15. Freddie Steward
Suplentes
- 16. Theo Dan
- 17. Fin Baxter
- 18. Will Stuart
- 19. Charlie Ewels
- 20. Tom Curry
- 21. Henry Pollock
- 22. Alex Mitchell
- 23. Marcus Smith