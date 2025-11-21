Los Pumas, con Isgró y González, cerrarán el año ante Inglaterra: día, hora, TV y formaciones

El encuentro se jugará este domingo 23 a partir de las 13:10 de nuestro país (16:10 hora local) con TV en vivo por ESPN y Disney Plus y será el tercer compromiso del año entre ambos seleccionados, ya que en julio, en La Plata y San Juan, los ingleses ganaron 35-12 y 22-17, respectivamente.

pumas 1 Mallía será titular y Carreras volverá a estar de suplente en Los Pumas.

Los Pumas vienen de ganarle a Gales y Escocia y l dirigidos por Steve Borthwick, por su parte, vienen de 10 triunfos al hilo ya que su última derrota fue en el comienzo del 6 Naciones en febrero de este año cayeron ante Irlanda por 27-22 en Dublín.