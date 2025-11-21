Inicio Ovación Rugby Los Pumas
Los Pumas, con Isgró y González, cerrarán el año ante Inglaterra: día, hora, TV y formaciones

Los Pumas, con Rodrigo Isgró y Juan Martín González como titulares, intentarán cerrar de la mejor manera la temporada 2025 cuando enfrenten a Inglaterra.

Juan Pablo García
Juan Pablo García
Los Pumas, con Rodrigo Isgró y Juan Martín González como titulares, intentarán cerrar de la mejor manera la temporada 2025 cuando enfrenten a Inglaterra, en Twickenham, en el tercer partido de su gira por el Reino Unido, en el marco de la ventana internacional de noviembre.

El encuentro se jugará este domingo 23 a partir de las 13:10 de nuestro país (16:10 hora local) con TV en vivo por ESPN y Disney Plus y será el tercer compromiso del año entre ambos seleccionados, ya que en julio, en La Plata y San Juan, los ingleses ganaron 35-12 y 22-17, respectivamente.

Mallía será titular y Carreras volverá a estar de suplente en Los Pumas.

Los Pumas vienen de ganarle a Gales y Escocia y l dirigidos por Steve Borthwick, por su parte, vienen de 10 triunfos al hilo ya que su última derrota fue en el comienzo del 6 Naciones en febrero de este año cayeron ante Irlanda por 27-22 en Dublín.

La última vez que Los Pumas se fueron victoriosos ante Inglaterra, fue justamente en el último encuentro entre ambos equipos en Twickenham en 2022 (30-29).

Para ganar por primera vez tres partidos seguidos en su tradicional gira de noviembre, Felipe Contepomi dispuso 5 cambios ya que Thomas Gallo, Marcos Kremer, Tomás Albornoz, Bautista Delguy y Justo Piccardo remplazarán en el quince inicial a Mayco Vivas, Joaquín Oviedo (González irá de 6 y Grondona de 8), Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras y Santiago Chocobares.

Además, Boris Wenger, Tomás Rapetti y Franco Molina, ausentes ante Escocia, estarán en el banco de suplentes.

La formación de Los Pumas para jugar con Inglaterra

  • 1. GALLO, Thomas
  • 2. MONTOYA, Julián (C)
  • 3. DELGADO, Pedro
  • 4. PETTI, Guido
  • 5. RUBIOLO, Pedro
  • 6. GONZÁLEZ, Juan Martín
  • 7. KREMER. Marcos
  • 8. GRONDONA, Santiago
  • 9. BENÍTEZ CRUZ, Simón
  • 10. ALBORNOZ, Tomás
  • 11. DELGUY, Bautista
  • 12. PICCARDO, Justo
  • 13. MORONI, Matías
  • 14. ISGRÓ, Rodrigo
  • 15. MALLÍA, Juan Cruz (Vicecapitán)

Suplentes

  • 16. RUIZ, Ignacio
  • 17. WENGER, Boris
  • 18. RAPETTI, Tomás
  • 19. MOLINA, Franco
  • 20. MATERA, Pablo (Vicecapitán)
  • 21. OVIEDO, Joaquín
  • 22. MOYANO, Agustín
  • 23. CARRERAS, Santiago

La formación de Inglaterra

  • 1. Ellis Genge
  • 2. Luke Cowan Dickie
  • 3. Asher Opoku-Fordjour
  • 4. Maro Itoje (C)
  • 5. Alex Coles
  • 6. Guy Pepper
  • 7. Sam Underhill
  • 8. Ben Earl
  • 9. Ben Spencer
  • 10. George Ford
  • 11. Elliot Daly
  • 12. Fraser Dingwall
  • 13. Henry Slade
  • 14. Immanuel Feyi-Waboso
  • 15. Freddie Steward

Suplentes

  • 16. Theo Dan
  • 17. Fin Baxter
  • 18. Will Stuart
  • 19. Charlie Ewels
  • 20. Tom Curry
  • 21. Henry Pollock
  • 22. Alex Mitchell
  • 23. Marcus Smith

