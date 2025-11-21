Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Traigan vitrinas

Independiente Rivadavia: los 6 títulos que puede ganar en 2026

Reconfigurado el fútbol argentino, Independiente Rivadavia tendrá la oportunidad de competir en seis frentes.

Amadeo Inzirillo
Amadeo Inzirillo
Independiente Rivadavia tendrá un 2026 lleno de objetivos.

La corona reciente que AFA le dio a Rosario Central empezó a cambiar el mapa del fútbol argentino. Es que el máximo ente del fútbol argentino agrega competencias pensando en la inminente temporada, y en ese contexto, Independiente Rivadavia ampliará la cantidad de competencias.

En total, Independiente Rivadavia jugará seis competencias en el 2026: Apertura, Clausura, Copa Argentina, Supercopa Argentina, Recopa Argentina y Copa Libertadores. De ellos, cinco son en el plano local y otro en el ámbito continental.

El fútbol argentino tendría 9 títulos en 2026.

En el desglose, Independiente Rivadavia competirá, como el resto de los equipos de Primera División, los torneos Apertura, Clausura y Copa Argentina. El abanico se amplia gracias a la obtención de la Copa Argentina 2025, que habilitó a la Lepra a jugar otros tres títulos más: Supercopa Argentina, Recopa de Campeones y Copa Libertadores.

En la Supercopa, Independiente Rivadavia espera rival, que será el ganar del Trofeo de Campeones (juegan la final el ganador del Apertura y Clausura). El duelo será a partido único en cancha neutral (el campeón actual es Vélez Sarsfield). Mientras que la Recopa tendrá su bautismo el próximo año y la jugarán los ganadores de Copa Argentina (Lepra), Supercopa Internacional (es Vélez pero como ganó la Supercopa Argentina la jugará Estudiantes, subcampeón) y Supercopa Argentina (Vélez Sarsfield).

Cómo se disputará el nuevo título del fútbol argentino

La competencia se desenvolverá anualmente y otorgará una estrella oficial al club que logre consagrarse como el mejor del año. La Recopa de Campeones tendrá tres partidos a disputarse en estadios designados por la AFA. Los encuentros se desarrollarán de la siguiente manera:

-Partido 1: campeón de la Supercopa Argentina vs campeón de la Supercopa Internacional

-Partido 2: campeón de la Copa Argentina vs perdedor del Partido 1

-Partido 3: campeón de la Copa Argentina vs ganador del Partido 1

En caso de igualar en tiempo reglamentario, el ganador de cada encuentro se definirá mediante una tanda de tiros desde el punto penal.

El sistema de puntuación de la Recopa de Campeones es lo novedoso. A cada equipo que logre imponerse en el encuentro durante los 90 minutos, se le otorgarán tres puntos. Las derrotas en tiempo reglamentario no sumarán ningún punto. Las victorias por penales solo brindarán dos unidades, pero las caídas por penales sí otorgarán una unidad. El club que finalice con mayor cantidad de puntaje es el que se consagrará campeón.

Si hay igualdad de unidades al final del triangular, se contabilizará la diferencia de gol obtenida en los 90 minutos de los partidos disputados. Si continúa el empate, se ponderará la cantidad de goles a favor. Si aún así persiste la paridad, se considerarán los goles en contra. En último término será el Fair Play el que desempate teniendo en cuenta amonestaciones y expulsiones.

