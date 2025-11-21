Independiente Rivadavia: los 6 títulos que puede ganar en 2026

En la Supercopa, Independiente Rivadavia espera rival, que será el ganar del Trofeo de Campeones (juegan la final el ganador del Apertura y Clausura). El duelo será a partido único en cancha neutral (el campeón actual es Vélez Sarsfield). Mientras que la Recopa tendrá su bautismo el próximo año y la jugarán los ganadores de Copa Argentina (Lepra), Supercopa Internacional (es Vélez pero como ganó la Supercopa Argentina la jugará Estudiantes, subcampeón) y Supercopa Argentina (Vélez Sarsfield).

Cómo se disputará el nuevo título del fútbol argentino

La competencia se desenvolverá anualmente y otorgará una estrella oficial al club que logre consagrarse como el mejor del año. La Recopa de Campeones tendrá tres partidos a disputarse en estadios designados por la AFA. Los encuentros se desarrollarán de la siguiente manera:

-Partido 1: campeón de la Supercopa Argentina vs campeón de la Supercopa Internacional

-Partido 2: campeón de la Copa Argentina vs perdedor del Partido 1

-Partido 3: campeón de la Copa Argentina vs ganador del Partido 1

En caso de igualar en tiempo reglamentario, el ganador de cada encuentro se definirá mediante una tanda de tiros desde el punto penal.

El sistema de puntuación de la Recopa de Campeones es lo novedoso. A cada equipo que logre imponerse en el encuentro durante los 90 minutos, se le otorgarán tres puntos. Las derrotas en tiempo reglamentario no sumarán ningún punto. Las victorias por penales solo brindarán dos unidades, pero las caídas por penales sí otorgarán una unidad. El club que finalice con mayor cantidad de puntaje es el que se consagrará campeón.

Si hay igualdad de unidades al final del triangular, se contabilizará la diferencia de gol obtenida en los 90 minutos de los partidos disputados. Si continúa el empate, se ponderará la cantidad de goles a favor. Si aún así persiste la paridad, se considerarán los goles en contra. En último término será el Fair Play el que desempate teniendo en cuenta amonestaciones y expulsiones.