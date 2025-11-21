Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
"Vamos por la gloria": el documental de Independiente Rivadavia que muestra el camino íntimo hacia la obtención de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia lanzó el documental que muestra desde adentro cómo vivieron jugadores y cuerpo técnico la preparación del año para cerrar obteniendo la Copa Argentina.

Carolina Quiroga
Independiente Rivadavia publicó el documental que muestra el camino a la obtención de la Copa Argentina. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.
Independiente Rivadavia celebró a pleno la obtención de la Copa Argentina con una mega celebración ante su gente en el Estadio Bautista Gargantini. Con la participación del plantel y cuerpo técnico campeón, dirigentes, el show del Polaco y diversos premios, los hinchas disfrutaron de una noche única en el cierre del año con una estrella - la primera- para el club.

La celebración incluyó el nombramiento de Alfredo Berti como el caballero C-Sir de la institución, las sentidas palabras del presidente Daniel Vila, los constantes cantos de los hinchas de Independiente Rivadavia y mucha alegría de parte los presentes. En el escenario, previo a la actuación del Polaco, se vio emotivo video en el que se pudo ver desde adentro el camino a la final que consagró a la Lepra como campeón de la Copa Argentina 2025.

Independiente Rivadavia celebró a lo grande ante su gente la obtención de la Copa Argentina. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

"Vamos por la gloria - El Camino de Independiente Rivadavia hacia la Copa Argentina 2025"

El nombre del documental anticipa el contenido que hizo derramar cientos de lágrimas en el Bautista Gargantini en una noche llena de festejos y algarabía del pueblo leproso. "Vamos por la gloria - El Camino de Independiente Rivadavia hacia la Copa Argentina 2025" fue un trabajo sublime del departamento de marketing del club que reflejó en imágenes y con testimonios de los protagonistas el trabajo y esfuerzo de todo un año de todo el staff que integra el plantel profesional.

En el video puede escucharse el relateo y las enseñanzas de Alfredo Berti, la visión de Tomás Bottari y la sensaciones de Matías Fernández, Iván Villalba y Ezequiel Centurión, entre otros jugadores. Pasajes del partido en Córdoba, los penales y otras secuencias de aquella épica final erizaron la piel de más de un hincha leproso.

El documental es testigo fiel de la mística que Independiente Rivadavia transmitió durante todo el año: unidad, trabajo, sacrificio, humildad y esfuerzo. El homenaje a la estrella obtenida y a la gente que acompañó está en YouTube para que cada vez que algún simpatizante quiera recordar tamaña hazaña pueda revivirlo una y otra vez en el canal oficial de Independiente Rivadavia.

El documental completo de Independiente Rivadavia sobre el camino a la obtención de la Copa Argentina

