"Vamos por la gloria": el documental de Independiente Rivadavia que muestra el camino íntimo hacia la obtención de la Copa Argentina

La celebración incluyó el nombramiento de Alfredo Berti como el caballero C-Sir de la institución, las sentidas palabras del presidente Daniel Vila, los constantes cantos de los hinchas de Independiente Rivadavia y mucha alegría de parte los presentes. En el escenario, previo a la actuación del Polaco, se vio emotivo video en el que se pudo ver desde adentro el camino a la final que consagró a la Lepra como campeón de la Copa Argentina 2025.

festejo lepra campeón Independiente Rivadavia celebró a lo grande ante su gente la obtención de la Copa Argentina. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

"Vamos por la gloria - El Camino de Independiente Rivadavia hacia la Copa Argentina 2025"

El nombre del documental anticipa el contenido que hizo derramar cientos de lágrimas en el Bautista Gargantini en una noche llena de festejos y algarabía del pueblo leproso. "Vamos por la gloria - El Camino de Independiente Rivadavia hacia la Copa Argentina 2025" fue un trabajo sublime del departamento de marketing del club que reflejó en imágenes y con testimonios de los protagonistas el trabajo y esfuerzo de todo un año de todo el staff que integra el plantel profesional.