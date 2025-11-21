"Vamos por la gloria": el documental de Independiente Rivadavia que muestra el camino íntimo hacia la obtención de la Copa Argentina

En el video puede escucharse el relateo y las enseñanzas de Alfredo Berti, la visión de Tomás Bottari y la sensaciones de Matías Fernández, Iván Villalba y Ezequiel Centurión, entre otros jugadores. Pasajes del partido en Córdoba, los penales y otras secuencias de aquella épica final erizaron la piel de más de un hincha leproso.
El documental es testigo fiel de la mística que Independiente Rivadavia transmitió durante todo el año: unidad, trabajo, sacrificio, humildad y esfuerzo. El homenaje a la estrella obtenida y a la gente que acompañó está en YouTube para que cada vez que algún simpatizante quiera recordar tamaña hazaña pueda revivirlo una y otra vez en el canal oficial de Independiente Rivadavia.
El documental completo de Independiente Rivadavia sobre el camino a la obtención de la Copa Argentina
Embed - VAMOS POR LA GLORIA - El Camino de Independiente Rivadavia hacia la Copa Argentina 2025