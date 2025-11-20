Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia cierra el año a lo grande: la Fiesta del Campeón de la Copa Argentina

En el Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia celebra junto a sus hinchas el cierre de un año soñado

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia festeja a lo grande.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Finalmente, llegó el día. Durante la jornada de este jueves, en el Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia le pone el broche de oro a un año soñado. La Catedral es el escenario elegido para que dirigentes, jugadores, cuerpo técnico e hinchas celebren la coronación en la Copa Argentina.

Luego de las pruebas de luces y sonido, que duraron hasta altas horas de este miércoles, todo quedó en óptimas condiciones para que el pueblo Azul celebre la primera estrella nacional de la provincia de Mendoza.

Daniel Vila
Daniel Vila habló de la fiesta de Independiente Rivadavia.

Las puertas del Bautista Gargantini abrieron a las 20 y, desde entonces, los hinchas van llegando de a poco para celebrar, junto a amigos, familiares y desconocidos (esos que se vuelven cercanos cada fin de semana), lo que fue un año soñado.

Sobre el arco que da a la popular norte se montó un escenario en el cual no solamente pasarán los protagonistas y se realizarán una gran cantidad de sorteos, sino que también albergará el show musical de El Polaco.

Sobre la pantalla del Bautista Gargantini, ubicada por encima de la tribuna Luis A. Vila, se emitirán diferentes videos que irán repasando lo que han sido estos años gloriosos para el club, con la final de la Copa Argentina como frutilla del postre.

Daniel Vila anticipó lo que será una noche soñada para Independiente Rivadavia

El presidente de Independiente Rivadavia anticipó: "Esta noche va a haber sorteos, show, actuará El Polaco, va a haber food truck. Habrá también un documental sobre el campeonato. Va a estar lindo".

Sobre las grandes alegrías que cosechó la Lepra en los últimos años, Vila expresó: "Es un hecho impensado si retrocedemos a aquel 26 de enero del 2023 cuando volvimos a Independiente Rivadavia. Pero cuando se trabaja, y se tiene un poquito de suerte también, los resultados llegan. Somos un grupo de trabajo, dirigentes, jugadores, técnico y socios que trabajamos para llegar a este momento tan lindo como el que vamos a vivir esta noche".

