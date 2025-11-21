Franco Colapinto, autocrítico, luego de las primeras prácticas libres en Las Vegas: "Nunca me sentí cómodo con el coche"

En el análisis de su performance en el circuito de Las Vegas, Colapinto explicó: "El auto en la FP1 tenía muy poco grip atrás y estaba inmanejable en la parte trasera. Fue bastante complicado, la goma blanda fue todavía peor. La FP2 mejoró, pero creo que seguimos teniendo los mismos problemas. Un poco menores, más chiquitos. Fuimos encontrando un poquito el camino. Hay que trabajar a la noche, la diferencia es un poco más chica y eso es bueno. Fueron parecidos los problemas a los que tuvimos en Brasil y creo que no lo pudimos solucionar hasta ahora. Hay que trabajar y entender el porqué".

El argentino también se refirió al cambio de chasis que tuvo que hacer en Brasil tras el incidente en Interlagos y sostuvo que, con la nueva pieza, sintió mayor incomodidad a la hora de conducir y mantenerse cerca en ritmo de su compañero Pierre Gasly. "Sí, es la diferencia más grande creo (con Gasly), volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más. Me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por eso. Pero lamentablemente, con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera. Ojalá que las próximas carreras vuelva el otro chasis".