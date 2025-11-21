Franco Colapinto, autocrítico, luego de las primeras prácticas libres en Las Vegas: "Nunca me sentí cómodo con el coche"

Franco Colapinto comenzó la acción en el Gran Premio de Las Vegas nuevamente con dificultades en el A525 de Alpine. En las prácticas libres 1 terminó en el último lugar, y en las prácticas libres 2 escaló al puesto 16.
En el análisis de su performance en el circuito de Las Vegas, Colapinto explicó: "El auto en la FP1 tenía muy poco grip atrás y estaba inmanejable en la parte trasera. Fue bastante complicado, la goma blanda fue todavía peor. La FP2 mejoró, pero creo que seguimos teniendo los mismos problemas. Un poco menores, más chiquitos. Fuimos encontrando un poquito el camino. Hay que trabajar a la noche, la diferencia es un poco más chica y eso es bueno. Fueron parecidos los problemas a los que tuvimos en Brasil y creo que no lo pudimos solucionar hasta ahora. Hay que trabajar y entender el porqué".
El argentino también se refirió al cambio de chasis que tuvo que hacer en Brasil tras el incidente en Interlagos y sostuvo que, con la nueva pieza, sintió mayor incomodidad a la hora de conducir y mantenerse cerca en ritmo de su compañero Pierre Gasly. "Sí, es la diferencia más grande creo (con Gasly), volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más. Me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por eso. Pero lamentablemente, con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera. Ojalá que las próximas carreras vuelva el otro chasis".
Con cierto gesto acomplejado y luego de ser autocrítico, Colapinto sentenció que no fue el mejor comienzo pero que espera mejorar para la tercera tanda de entrenamientos en Las Vegas. "Ha sido un día bastante complicado en el que nunca me he sentido cómodo con el coche [...] Históricamente, esta temporada hemos empezado el fin de semana con lentitud y hemos visto mejoras a medida que avanzaban las sesiones. Así que esta noche trabajaremos duro con el equipo para ver si podemos dar algún paso adelante".
Charles Leclerc fue el más rápido de los entrenamientos libres 1 y Lando Norris lideró la tanda de prácticas libres 2 que tuvo dos banderas rojas y grandes interrupciones. La actividad en el Gran Premio de Las Vegas continuará este viernes desde las 21.30 (hora Argentina) con la tercera tanda de ensayos libres, y luego la clasificación será a la 1 de la mañana del sábado.