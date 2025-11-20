Cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas libres del GP de Las Vegas de Fórmula 1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1991670724667248833&partner=&hide_thread=false TAMBIÉN LE PASÓ A LANDO: Norris perdió el control en la misma curva en la que Bearman tuvo problemas.



#LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7EtTNVYO6R — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2025

Ya en la segunda media hora, Hamilton se metió en la pelea por la punta, pero Leclerc y un lote de autos lo superaron, Gasly llegó a estar tercero y aunque bajó al 5to. lugar, marcó diferencias con Colapinto que se mantuvo entre los puestos 18 y 20.

Ya en el final, Colapinto quedó en el puesto 20 (1:37.374), solo delante de Alonso (Aston Martin), Gasly se mantuvo para terminar 11, los tres primeros fueron Leclerc, Alex Albon (Williams) y Yuki Tsunoda (Red Bull) y Norris y Piastri, en los McLaren, fueron 6 y 7.

Colapinto está teniendo un 2025 muy complicado en su Alpine, aunque pudo convencer a los directivos del equipo francés para que lo confirmen como piloto de cara al 2026.

Horarios y TV del GP de Las Vegas de Fórmula 1

Viernes 22/11

Libres 2: 1:00

Libres 3: 21:30

Sábado 23/11

Clasificación: 1.00

Domingo 24/11

Carrera: 1:00

Televisa Fox Sports y Disney Plus Premium

