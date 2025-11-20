Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Automovilismo

Cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas libres del GP de Las Vegas de Fórmula 1

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, con la presencia de Franco Colapinto, se puso en marcha con la primera práctica libre nocturna y continuará a la 1 de este viernes.

Por UNO
Colapinto inició la actividad en Las Vegas.

Este Gran Premio, que será clave ya que llega en un momento definitorio del campeonato, se disputa en el Circuito Callejero de Las Vegas, que cuenta con una extensión de 6,201 kilómetros y 17 curvas.

Franco Colapinto tuvo su primera sesión en Las Vegas.

Franco Colapinto tuvo su primera sesión en Las Vegas.

Con neumáticos medios y la pista un poco sucia, Colapinto fue mejorando en los primeros 30' de la sesión para llegar a un tiempo de 1:38.135 que le alcanzó para estar transitoriamente 16, cerca de Gasly (14), lejos de la lucha por la punta entre Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) y con Lando Norris (11) retrasado tras haberse despistado.

Ya en la segunda media hora, Hamilton se metió en la pelea por la punta, pero Leclerc y un lote de autos lo superaron, Gasly llegó a estar tercero y aunque bajó al 5to. lugar, marcó diferencias con Colapinto que se mantuvo entre los puestos 18 y 20.

Ya en el final, Colapinto quedó en el puesto 20 (1:37.374), solo delante de Alonso (Aston Martin), Gasly se mantuvo para terminar 11, los tres primeros fueron Leclerc, Alex Albon (Williams) y Yuki Tsunoda (Red Bull) y Norris y Piastri, en los McLaren, fueron 6 y 7.

Colapinto está teniendo un 2025 muy complicado en su Alpine, aunque pudo convencer a los directivos del equipo francés para que lo confirmen como piloto de cara al 2026.

Horarios y TV del GP de Las Vegas de Fórmula 1

Viernes 22/11

  • Libres 2: 1:00
  • Libres 3: 21:30

Sábado 23/11

  • Clasificación: 1.00

Domingo 24/11

  • Carrera: 1:00

Televisa Fox Sports y Disney Plus Premium

Así está la lucha por el campeonato de Fórmula 1

  • 1- Lando Norris (McLaren): 390
  • 2- Oscar Piastri (McLaren): 366
  • 3- Max Verstappen (Red Bull): 341

