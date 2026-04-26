Franco Colapinto cerró un Road Show histórico en un micro descapotable frente a 500 mil personas

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

El público argentino copó Palermo y unas 500 mil personas se hicieron presentes en el Road Show de Colapinto, una cifra que quedó muy cerca de los 520 mil espectadores que tuvo el Gran Premio de Australia en 1995, cifra récord de asistencia aunque en esa oportunidad se trató de tres días de actividad.

Franco Colapinto Franco Colapinto hizo rombos en su primera salida. Fernando de la Orden.

El furor que generó Franco Colapinto es de tal magnitud que estuvo muy cerca de superar esa cifra aunque con varias particularidades: se trata de una exhibición, no es una carrera oficial y habrá solo un piloto en pista.

Señalética Franco Colapinto La señalética especial que presenta Palermo por la presencia de Franco Colapinto. Juano Tesone.

Así suena el Lotus E20 de Franco Colapinto

Embed ¡RUGE EL ALPINE DE FRANCO!



El auto que usará Colapinto para el Road Show, se pone a punto para dar el espectáculo.



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Patricio Sardeli, líder de Airbag, fue el encargado de entonar el himno argentino con su guitarra antes de la primera salida de Franco Colapinto y luego de la presentación de Soledad Pastorutti.

Embed ¡TREMENDA VERSIÓN! Pato Sardelli, de Airbag, interpretó el Himno Nacional argentino ¡a puro rock! Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/DRgwQfFo7B — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 26, 2026

Ya ruge Franco Colapinto en Buenos Aires

Minutos antes de las 13 Franco Colapinto salió a las calles de Palermo manejando el Lotus E20; el púbico se mostró sorprendido por el fuerte ruido que produce el monoplaza mientras que también expresaron la emoción de ver al piloto argentino.

Embed Belleza total: Franco Colapinto haciendo delirar a la multitud en Buenos Aires con unas donas históricas.



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Las lágrimas se hicieron presente en los rostros de los privilegiados que vieron la primer pasada de Colapinto, quien saludó al público y realizó trompos.

Embed ¡RUGE EL ALPINE EN PALERMO!



Franco Colapinto hace vibrar a toda la Ciudad de Buenos Aires con su monoplaza.



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A las 13:12 ingresó a boxes y luego volvió a salir a las calles a bordo de una réplica del Mercedes-Benz W196, la histórica Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio.

Embed ¡LA OVACIÓN PARA FRANCO TRAS BAJAR DEL ALPINE!



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La segunda salida de Franco Colapinto es en la "Flecha de Plata" de Fangio

El piloto de 22 años volvió a salir a las calles para brindar su segundo show aunque en esta oportunidad lo hizo en una réplica de la "Flecha de Plata" que utilizó Juan Manuel Fangio.

Embed ¡CON LA FLECHA DE PLATA!



Franco Colapinto ¡EN MODO JUAN MANUEL FANGIO!



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El monoplaza fue realizado por el empresario argentino Carlos Di Forti y reproduce el histórico modelo con el que Fangio fue campeón mundial en 1954 y 1955; en su interior tiene un motor Mercedes más moderno que el original y puede visitarse en el museo de Fangio.

Franco Colapinto - Flecha de Plata Franco Colapinto manejó una réplica del auto de Fangio. Fernando de la Orden.

Fue así que Colapinto dejó de lado su casco de Alpine para colocarse una réplica que usaba el Chueco en su paso por la Fórmula 1. Además, el recorrido lo realizó con una bandera argentina en una de sus manos mientras que con la otra saludó al público.

Al regresar a los boxes estampó su firma en el auto y comenzó a prepararse para realizar su tercera salida donde manejó el Lotus E20.

La tercera salida de Franco Colapinto en un auto "en llamas"

La tercera salida del argentino fue nuevamente en el Lotus E20 que se encendió en llamas cuando finalizó de dar giros que provocaron el aplauso de los fanáticos.

Embed ¡FRANCO LE PUSO FUEGO A SU ÚLTIMA SALIDA!



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Fue así que sus asistentes tuvieron que hacerse presente con un matafuegos para apagar las llamas que se habían iniciado en la parte trasera del monoplaza. Ante esto, el piloto manifestó: "Me calentó un poquito".

Franco Colapinto Franco Colapinto se despidió frente a una multitud.

Luego, para cerrar un día histórico, Franco Colapinto saludó a su público a bordo de un camión donde tuvo como compañía a su amigo Bizarrap. Allí, en diálogo con ESPN, expresó: "Le estamos mostrando a la Fórmula 1 que nos merecemos volver a tener una fecha".

El próximo desafío del piloto argentino será en el Gran Premio de Miami, que se realizará entre el 1 y el 3 de mayo, en lo que significará el regreso de la actividad de la Fórmula 1.