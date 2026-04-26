El gol de Enzo Fernández clasificó al Chelsea a la final de la FA Cup

Se jugaban los 22 minutos de la primera etapa cuando Pedro Neto se escapó por la derecha y lanzó un centro milimétrico para que Enzo Fernández conectara con su cabeza y mandara la pelota al fondo de la red.

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De esta manera, el Chelsea logró clasificar a la final de la FA Cup donde se enfrentará al Manchester City el 16 de mayo, en la única posibilidad de sumar títulos en esta parte del año.

El mediocampista argentino volvió a lucir la cinta de capitán en un equipo que vive una profunda crisis teniendo en cuenta que son los actuales campeones del Mundial de Clubes, pero se está quedando fuera de los puestos de clasificación de la próxima Champions League.

Embed - ENZO FERNÁNDEZ mandó al CHELSEA a la FINAL de la FA CUP ante MANCHESTER CITY | Resumen | FA Cup

Actualmente se ubica en la octava posición con 48 puntos, mientras que el último equipo que clasifica a una competencia internacional es el Brighton que con 50 está sacando el boleto para la UEFA Europa League.

Enzo Fernández El gol de Enzo Fernández fue suficiente para llegar a la final de la FA Cup.

Enzo Fernández y una racha histórica

El mediocampista campeón del mundo ha ganado al menos un título todos los años desde el 2020 con un palmarés repleto de trofeos: