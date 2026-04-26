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Nuevamente finalista

El gol de Enzo Fernández clasificó al Chelsea a la final de la FA Cup

Enzo Fernández volvió a utilizar la cinta de capitán en el Chelsea y convirtió el gol que significó el boleto para la final

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Enzo Fernández volvió al gol y a ser capitán en el Chelsea.

Enzo Fernández volvió al gol y a ser capitán en el Chelsea.

Enzo Fernández no estaba pasando su mejor momento en el Chelsea porque el club decidió sancionarlo con dos fechas luego que declarara que le gustaría vivir en Madrid ya que lo entendieron como un guiño para ser transferido al Real Madrid; para colmo, el equipo azul está fuera de las posiciones para los torneos internacionales.

Como si esto fuera poco Liam Rosenior fue despedido de su cargo tras caer 3 a 0 frente al Brighton, por lo que Calum McFarlane asumió de manera interina. Sin embargo, aunque el panorama no era bueno, el Chelsea llegó a la final de la FA Cup tras vencer al Leeds United por 1 a 0 gracias al gol del mediocampista argentino.

Enzo Fernández
Enzo Fern&aacute;ndez volvi&oacute; a ser capit&aacute;n y clasific&oacute; al Chelsea a una nueva final.

Enzo Fernández volvió a ser capitán y clasificó al Chelsea a una nueva final.

El gol de Enzo Fernández clasificó al Chelsea a la final de la FA Cup

Se jugaban los 22 minutos de la primera etapa cuando Pedro Neto se escapó por la derecha y lanzó un centro milimétrico para que Enzo Fernández conectara con su cabeza y mandara la pelota al fondo de la red.

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De esta manera, el Chelsea logró clasificar a la final de la FA Cup donde se enfrentará al Manchester City el 16 de mayo, en la única posibilidad de sumar títulos en esta parte del año.

El mediocampista argentino volvió a lucir la cinta de capitán en un equipo que vive una profunda crisis teniendo en cuenta que son los actuales campeones del Mundial de Clubes, pero se está quedando fuera de los puestos de clasificación de la próxima Champions League.

Embed - ENZO FERNÁNDEZ mandó al CHELSEA a la FINAL de la FA CUP ante MANCHESTER CITY | Resumen | FA Cup

Actualmente se ubica en la octava posición con 48 puntos, mientras que el último equipo que clasifica a una competencia internacional es el Brighton que con 50 está sacando el boleto para la UEFA Europa League.

Enzo Fernández
El gol de Enzo Fern&aacute;ndez fue suficiente para llegar a la final de la FA Cup.

El gol de Enzo Fernández fue suficiente para llegar a la final de la FA Cup.

Enzo Fernández y una racha histórica

El mediocampista campeón del mundo ha ganado al menos un título todos los años desde el 2020 con un palmarés repleto de trofeos:

  • Defensa y Justicia:
    • Copa Sudamericana 2020.
    • Recopa Sudamericana 2021.
  • River Plate:
    • Liga Profesional 2021.
    • Trofeo de Campeones 2021.
  • Selección argentina:
    • Copa del Mundo: Catar 2022.
    • Copa América 2024.
  • Chelsea:
    • UEFA Conference League 2024/25.
    • Mundial de Clubes: 2025.

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