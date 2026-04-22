La decisión que tomó el Chelsea y que impacta directamente en Enzo Fernández

rosenior Liam Rosenior fue despedido del Chelsea, equipo en el que juega el argentino Enzo Fernández.

Una de las decisiones que impactaron en Enzo Fernández bajo el mando de Rosenior fue la suspensión que debió cumplir el mediocampista luego de declarar que en un futuro le gustaría vivir en Madrid. El DT interpretó como un guiño del volante de la Selección argentina al Real Madrid sabiendo del interés del Merengue por su fichaje. y decidió castigarlo con dos partidos afuera.

A través de un comunicado, el Chelsea hizo oficial su decisión de rescindir el contrato de Liam Rosenior. "En nombre de todos en el Chelsea, agradecemos a Liam y a su cuerpo técnico su esfuerzo durante su estancia en el club. Desde su llegada a mitad de temporada, Liam ha mostrado total integridad y profesionalidad", comienza el escrito.

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"No ha sido una decisión fácil, pero los resultados recientes no han cumplido las expectativas. Le deseamos mucho éxito en el futuro", reza el comunicado. En el lugar de Rosenior aparecerá Calum McFarlane como entrenador interino hasta final de temporada. "Nuestro objetivo es clasificarnos para competiciones europeas y avanzar en la FA Cup", especificaron desde la dirigencia del club de Stamford Bridge.

El domingo 26 de abril, Chelsea jugará las semifinales de la Copa de Inglaterra en Wembley contra el Leeds United, en su última oportunidad de sumar un título esta campaña.