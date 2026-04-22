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La decisión que tomó el Chelsea y que impacta directamente en Enzo Fernández

Enzo Fernández recibió una importante noticia desde el Chelsea que le influirá hasta el final de temporada en Inglaterra

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Enzo Fernández recibió una noticia por parte del Chelsea que le impactará hasta el final de la temporada en Inglaterra. 

Enzo Fernández recibió una noticia por parte del Chelsea que le impactará hasta el final de la temporada en Inglaterra. 

Chelsea comunicó este miércoles que el entrenador Liam Rosenior fue destituido de su cargo luego de hilvanar cuatro derrotas consecutivas en la Premier League. Es el segundo entrenador que removido por la dirigencia de los Blues luego de hacer lo propio con Enzo Maresca el pasado diciembre por desacuerdos entre directivos y entrenador.

Rosenior, de 41 años, llegó al Chelsea en enero de este año justamente en reemplazo de Maresca. Solo cuatro meses después, el entrenador fue removido de su cargo y su destitución podría costarle al equipo inglés alrededor de 27 millones de euros.

Enzo Fernández, sin entrenador en el Chelsea

El mediocampista argentino, vital en el Chelsea, se quedó sin entrenador en la etapa final de la Premier League donde el equipo está séptimo en la tabla de posiciones, fuera de los puestos de clasificación a la Euopa League. Además, viene de quedar eliminado en octavos de final de la Champions League en manos del PSG.

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Liam Rosenior fue despedido del Chelsea, equipo en el que juega el argentino Enzo Fernández.

Liam Rosenior fue despedido del Chelsea, equipo en el que juega el argentino Enzo Fernández.

Una de las decisiones que impactaron en Enzo Fernández bajo el mando de Rosenior fue la suspensión que debió cumplir el mediocampista luego de declarar que en un futuro le gustaría vivir en Madrid. El DT interpretó como un guiño del volante de la Selección argentina al Real Madrid sabiendo del interés del Merengue por su fichaje. y decidió castigarlo con dos partidos afuera.

A través de un comunicado, el Chelsea hizo oficial su decisión de rescindir el contrato de Liam Rosenior. "En nombre de todos en el Chelsea, agradecemos a Liam y a su cuerpo técnico su esfuerzo durante su estancia en el club. Desde su llegada a mitad de temporada, Liam ha mostrado total integridad y profesionalidad", comienza el escrito.

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"No ha sido una decisión fácil, pero los resultados recientes no han cumplido las expectativas. Le deseamos mucho éxito en el futuro", reza el comunicado. En el lugar de Rosenior aparecerá Calum McFarlane como entrenador interino hasta final de temporada. "Nuestro objetivo es clasificarnos para competiciones europeas y avanzar en la FA Cup", especificaron desde la dirigencia del club de Stamford Bridge.

El domingo 26 de abril, Chelsea jugará las semifinales de la Copa de Inglaterra en Wembley contra el Leeds United, en su última oportunidad de sumar un título esta campaña.

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