La dura sentencia de Caruso Lombardi tras la copa que la AFA le dio a Rosario Central

El ex entrenador Ricardo Caruso Lombardi fue picante tras el título que le dio la AFA a Rosario Central al ser primero en la tabla anual de la Liga Profesional 2025. Dijo que el Canalla es el “campeón de la Copa Seca Nucas”.
Caruso Lombardi escribió en las redes sociales: “Qué falta de respeto a los hinchas de todos los clubes incluido Central que hizo un gran campeonato, los demás presidentes no tendrían que jugar los partidos siguientes, este muñeco (Claudio Tapia) se levanta y hace lo que le parece, quiere demostrar poder con estas locuras”.
El mensaje publicado por Caruso Lombardi rápidamente se viralizó. La elección de la expresión “Copa Seca Nucas” llamó la atención por su tono irónico y por la insistencia del ex entrenador en cuestionar la decisión dirigencial que derivó en la coronación del equipo rosarino.
El ex técnico volvió a pegarle a “Chiqui” Tapia y sostuvo en su publicación que la resolución adoptada por la entidad madre del fútbol argentino perjudica la competitividad del torneo.
Su idea encontró eco en algunos sectores que consideran que el premio otorgado al líder de la tabla anual debió discutirse con mayor anticipación y consenso.
La reacción de Caruso se sumó a un clima marcado por debates internos en el fútbol argentino respecto a los criterios de premiación y la organización de la temporada. En ese contexto, sus palabras reavivaron discusiones que venían instaladas desde el inicio del año y que involucran a dirigentes, entrenadores y distintas instituciones.
Mientras que Rosario Central continúa celebrando el logro deportivo conseguido bajo la conducción de Ariel Holan, evitando responder a las críticas y enfocándose en la planificación del próximo semestre.
La entidad rosarina cree que el reconocimiento recibido está directamente vinculado al rendimiento sostenido durante toda la temporada, más allá de las controversias externas que se generaron tras el anuncio oficial.