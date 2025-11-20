La dura sentencia de Caruso Lombardi tras la copa que la AFA le dio a Rosario Central

El ex técnico volvió a pegarle a “Chiqui” Tapia y sostuvo en su publicación que la resolución adoptada por la entidad madre del fútbol argentino perjudica la competitividad del torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/1991580466064028112&partner=&hide_thread=false "DI MARÍA, NO SEAS CÓMPLICE": Esto decía Ricardo Caruso Lombardi el 20 de julio sobre las ayudas reiteradas a Rosario Central.



Meses después, el dictador Chiqui Tapia les regaló un título por escritorio que no estaba programado. pic.twitter.com/HEh9JqURc9 — Derechazo (@derechazoar) November 20, 2025

Su idea encontró eco en algunos sectores que consideran que el premio otorgado al líder de la tabla anual debió discutirse con mayor anticipación y consenso.

La reacción de Caruso se sumó a un clima marcado por debates internos en el fútbol argentino respecto a los criterios de premiación y la organización de la temporada. En ese contexto, sus palabras reavivaron discusiones que venían instaladas desde el inicio del año y que involucran a dirigentes, entrenadores y distintas instituciones.

caruso-lombardi-redes

Mientras que Rosario Central continúa celebrando el logro deportivo conseguido bajo la conducción de Ariel Holan, evitando responder a las críticas y enfocándose en la planificación del próximo semestre.

La entidad rosarina cree que el reconocimiento recibido está directamente vinculado al rendimiento sostenido durante toda la temporada, más allá de las controversias externas que se generaron tras el anuncio oficial.