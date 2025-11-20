Festejo histórico de Independiente Rivadavia: el premio increíble que sortearán entre los hinchas y los detalles del show

Este jueves, desde las 20 en el Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia celebrará la obtención de la Copa Argentina ante los socios y no socios con un mega evento que contará con el plantel que se coronó campeón en Córdoba.
La entrada para los socios de la Lepra tiene un valor de $10000, y para los no socios $30000 . En ambos casos los tickets pueden obtenerse a través de la plataforma de Global Fan (ex Access Fan) e incluyen una bebida. Los menores de cuatro años (inclusive) ingresan sin cargo. El ingreso es por Av. Las Tipas.
El campo de juego del Bautista Gargantini será la sede del gran festejo de la primera estrella de la institución. El Polaco será el artista invitado que animará con su música la noche del campeón. Además, habrá foodtracks con diversas propuestas gastronómicas para disfrutar.
Para aquellos que quieran adquirir indumentaria de la Lepra, la tienda oficial tendrá descuentos imperdibles en el evento. Además, con la entrada, los hinchas podrán participar del sorteo de la medalla del campeón, la insignia oficial obtenida aquella noche del 5 de noviembre en Córdoba.
Otro de los puntos a destacar es el sorteo, entre los socios activos, de un año de gratuidad en su cuota. Una destacable iniciativa del club que pasa por darle valor a aquellos que con esfuerzo y por amor mantuvieron su cuota durante todo el año para brindar su aporte a la institución. El beneficio incluye un año completo de membresía en el Sector Este/Norte o en la Popular Sur.