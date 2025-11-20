Festejo histórico de Independiente Rivadavia: el premio increíble que sortearán entre los hinchas y los detalles del show

Independiente Rivadavia celebra a lo grande, ante su gente, la obtención de la Copa Argentina: importantes premios y un gran show en el Gargantini

El campo de juego del Bautista Gargantini será la sede del gran festejo de la primera estrella de la institución. El Polaco será el artista invitado que animará con su música la noche del campeón. Además, habrá foodtracks con diversas propuestas gastronómicas para disfrutar.

Para aquellos que quieran adquirir indumentaria de la Lepra, la tienda oficial tendrá descuentos imperdibles en el evento. Además, con la entrada, los hinchas podrán participar del sorteo de la medalla del campeón, la insignia oficial obtenida aquella noche del 5 de noviembre en Córdoba.

Medalla Independiente Rivadavia Se sorteará la medalla del campeón y un año de gratuidad en la cuota para los socios activos.

Otro de los puntos a destacar es el sorteo, entre los socios activos, de un año de gratuidad en su cuota. Una destacable iniciativa del club que pasa por darle valor a aquellos que con esfuerzo y por amor mantuvieron su cuota durante todo el año para brindar su aporte a la institución. El beneficio incluye un año completo de membresía en el Sector Este/Norte o en la Popular Sur.