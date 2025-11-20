La inédita forma de escribir en el mundo antiguo: de piedras y palos a hojas de Papiro

Con el desarrollo de las primeras ciudades e imperios, creció la necesidad de sistemas de registro más prácticos. En Egipto, por ejemplo, se usaban también ostraca (fragmentos de cerámica) e incluso tablillas recubiertas de yeso. Sin embargo, estos materiales seguían siendo pesados y poco adecuados para la copia de grandes obras literarias o administrativas.

Hasta que un día ese sistema de escritura tallando ladrillos cansó a la gente y decidieron usar plantas. ¿Increíble, no?

La invención del papiro: una revolución tecnológica

El verdadero cambio llegó con el papiro, inventado en el antiguo Egipto alrededor del 3000 a. C. Este material se elaboraba a partir de la planta Cyperus papyrus, cuyos tallos se cortaban en tiras finas, se colocaban en capas cruzadas, se prensaban y luego se secaban al sol. El resultado era una superficie ligera, flexible y relativamente resistente, ideal para escribir con tinta.

herramientas de escritura con papiro Los sumerios lo encontraron en las tablillas de arcilla, y los egipcios inventaron el papiro, un producto de manufactura mucho más sofisticada, pero más práctico y versátil.

El papiro permitió una mayor portabilidad, ya que los rollos podían transportarse fácilmente, a diferencia de las pesadas tablillas. Tenía mayor capacidad de almacenamiento porque podían crear largas tiras continuas para textos extensos. Y además, al ser más práctico de producir, facilitó la copia de documentos, impulsando la administración estatal, la literatura, la ciencia y la educación del viejo mundo.

Egipto mantuvo durante siglos el control casi exclusivo sobre la producción de papiro, convirtiéndolo en un bien estratégico. Con el crecimiento de las ciudades, su uso se extendió por Grecia, Roma y todo el Mediterráneo. Las bibliotecas de la Antigüedad dependían del papiro como soporte esencial para conservar saberes.

Aunque con el tiempo fue sustituido por el pergamino y posteriormente por el papel, el papiro dejó una huella indeleble. Fue el primer soporte que permitió registrar y difundir ideas a gran escala.