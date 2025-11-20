Chiqui Tapia le respondió al presidente de la Liga de España, Javier Tebas, por sus críticas al fútbol argentino

Tapia salió al cruce de lo que dijo Tebas y respondió que AFA se encarga de tener un fútbol “popular”: “Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial”.

Javier Tebas - Presidente de LaLiga.jpg javier Tevas, el titular de LaLiga, criticó al fútbol argentino.

Y añadió, para encender la polémica, ya que no había nombrado a nadie en el hilo de X: “Y para que quede claro, no hace falta “nacionalizarte”. El argentino nace donde quiere, Javier Tebas”.

Para sorpresa de muchos, pocos minutos después de redactados los mensajes contra el presidente de LaLiga, Tapia decidió eliminar las publicaciones de su cuenta personal.

En las fases finales del pasado Mundial de Clubes, Tebas abía criticado a la FIFA por el apretado calendario del torneo y numerosas gestiones que no fueron del agrado de muchas personas. Ahora su nombre volvió a dar de que hablar, pero por sus críticas a la Liga Profesional de Argentina.