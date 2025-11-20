Chiqui Tapia le respondió al presidente de la Liga de España, Javier Tebas, por sus críticas al fútbol argentino

Claudio "Chiqui" Tapia pegó duro. El titular de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) le respondió con dureza al presidente de la Liga española, Javier Tebas, por las criticas del dirigente español al fútbol argentino
El titular de la AFA, Claudio Tapia, le respondió con dureza al presidente de la Liga española, Javier Tebas, por las críticas del dirigente español al fútbol argentino
Claudio "Chiqui" Tapia pegó duro. El titular de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) le respondió con dureza al presidente de la Liga española, Javier Tebas, por las criticas del dirigente español al fútbol argentino
“¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes? Somos la Liga de los Campeones del Mundo y no aceptamos descalificaciones de quienes deberían promover respeto entre instituciones”, dijo Tapia en su cuenta de X.
Tebas dijo: “Si yo pudiese tener un segundo pasaporte sería argentino, me siento muy vinculado a este país, por lo tanto sigo mucho su fútbol y sufro por como está”.
Tapia salió al cruce de lo que dijo Tebas y respondió que AFA se encarga de tener un fútbol “popular”: “Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial”.
Y añadió, para encender la polémica, ya que no había nombrado a nadie en el hilo de X: “Y para que quede claro, no hace falta “nacionalizarte”. El argentino nace donde quiere, Javier Tebas”.
Para sorpresa de muchos, pocos minutos después de redactados los mensajes contra el presidente de LaLiga, Tapia decidió eliminar las publicaciones de su cuenta personal.
En las fases finales del pasado Mundial de Clubes, Tebas abía criticado a la FIFA por el apretado calendario del torneo y numerosas gestiones que no fueron del agrado de muchas personas. Ahora su nombre volvió a dar de que hablar, pero por sus críticas a la Liga Profesional de Argentina.