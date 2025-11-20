El hijo de mil hombres llegó a Netflix: la película brasileña basada en una reconocida novela

Cada uno de los actores que componen esta propuesta, alcanzaron interpretaciones que fueron distinguidas por la crítica, como así también fueron reconocidas por el público.

El hijo de mil hombres tiene una duración de 2 horas y 7 minutos y es una excelente oportunidad para sentarse frente a la pantalla y disfrutar uno de los relatos más emotivos de los últimos tiempos, entre todas las series y películas del catálogo.

netflix-película-El-hijo-de-mil-hombres-estreno La película narra una trama cautivadora y emotiva.

Netflix: de qué trata la película El hijo de mil hombres

La película de Netflix narra la historia de Crisóstomo (Rodrigo Santoro), un pescador solitario que sueña con tener un hijo. Su vida cambia al conocer a Camilo (Miguel Martines), un niño huérfano al que decide adoptar. Mientras tanto, Isaura (Rebeca Jamir), quien intenta superar su propio dolor, se encuentra con ellos dos, junto con Antonino (Johnny Massaro), un joven incomprendido. Juntos, los cuatro aprenden el significado de la familia y el propósito de compartir la vida con los demás.

netflix-película-El-hijo-de-mil-hombres La historia que presenta Netflix la convierte en una de las mejores películas dramáticas de los últimos meses.

Reparto de El hijo de mil hombres, película de Netflix

Rodrigo Santoro (Crisóstomo)

Rebeca Jamir (Isaura)

Johnny Massaro (Antonino)

Miguel Martines (Camilo)

Juliana Caldas (Francisca)

Grace Passo (Marta)

Inéz Viana (Matilde)

Tráiler de El hijo de mil hombres, película de Netflix

Dónde ver la película El hijo de mil hombres, según la zona geográfica