Luego de un paso exitoso por las salas de los cines, la plataforma de Netflix incluyó la película El hijo de mil hombres, un drama brasileño que arribó promediando noviembre de 2025 a la plataforma de streaming y que está dando que hablar en todo el mundo.
El hijo de mil hombres llegó a Netflix: la película brasileña basada en una reconocida novela
La plataforma de Netflix la rompe entre todas las series y películas, con la llegada de esta esperada cinta de 2 horas
La película de Netflix es una adaptación de la obra que lleva el mismo nombre de Valter Hugo Mae y ofrece una historia íntima y conmovedora, más que recomendable.
La nueva propuesta de Netflix está escrita y dirigida por Daniel Rezende y cuenta con un reparto de lujo, liderado por Rodrigo Santoro.
Cada uno de los actores que componen esta propuesta, alcanzaron interpretaciones que fueron distinguidas por la crítica, como así también fueron reconocidas por el público.
El hijo de mil hombres tiene una duración de 2 horas y 7 minutos y es una excelente oportunidad para sentarse frente a la pantalla y disfrutar uno de los relatos más emotivos de los últimos tiempos, entre todas las series y películas del catálogo.
Netflix: de qué trata la película El hijo de mil hombres
La película de Netflix narra la historia de Crisóstomo (Rodrigo Santoro), un pescador solitario que sueña con tener un hijo. Su vida cambia al conocer a Camilo (Miguel Martines), un niño huérfano al que decide adoptar. Mientras tanto, Isaura (Rebeca Jamir), quien intenta superar su propio dolor, se encuentra con ellos dos, junto con Antonino (Johnny Massaro), un joven incomprendido. Juntos, los cuatro aprenden el significado de la familia y el propósito de compartir la vida con los demás.
Reparto de El hijo de mil hombres, película de Netflix
- Rodrigo Santoro (Crisóstomo)
- Rebeca Jamir (Isaura)
- Johnny Massaro (Antonino)
- Miguel Martines (Camilo)
- Juliana Caldas (Francisca)
- Grace Passo (Marta)
- Inéz Viana (Matilde)
Tráiler de El hijo de mil hombres, película de Netflix
Dónde ver la película El hijo de mil hombres, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El hijo de mil hombres se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El hijo de mil hombres se puede ver en Netflix.
- España: la película El hijo de mil hombres se puede ver en Netflix.