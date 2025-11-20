Inicio Ovación Fútbol Indio
El fuerte mensaje del Indio Fernández tras el descenso de Godoy Cruz

Empiezan a aparecer las voces de los jugadores tras el golpazo. El Indio Fernández, referente del plantel, dio la cara con sus palabras

Por UNO
El Indio Fernández se expresó en sus redes tras el descenso.

El cimbronazo perdura y seguirá un tiempo importante porque cuatro días es muy poco para que amaine el dolor. Godoy Cruz perdió la categoría tras el empate con Deportivo Riestra y los protagonistas de la caída libre empiezan a dar la cara en un momento tan difícil como delicado.

De a poco, los protagonistas empiezan a manifestarse tras el porrazo, cada uno a su manera. Nicolás Fernández fue uno de los que se expresó a través de sus redes sociales, con un fuerte mensaje: "Como capitán me hago cargo de este momento. No busco excusas: los resultados hablan por sí solos y no alcanzó con lo que dimos".

El Indio, de lo poco rescatable de un semestre fatal, no dudó en poner el descenso como lo más complicado de su carrera: "Este es, sin dudas, uno de los momentos más duros de mi carrera. El descenso duele y dolerá por mucho tiempo".

godoy cruz riestra 4
El Indio Fernández puso al descenso como el golpe más duro de su carrera.

Pieza clave para todos los entrenadores que estuvieron en la temporada, Fernández jugó 15 de los 16 partidos del Clausura (solo faltó por suspensión con San Martín de San Juan) y en todos fue titular. Le marcó a Platense y a Instituto, convirtiéndose en capitán a partir de la fecha 7 (versus el Calamar).

Al momento de la marca que abre la herida, el Indio fue claro: "Fallamos en lo que más importaba: dejar al club en Primera División. Y eso marca. A mí me marca como profesional y persona. Este tipo de golpes obligan a mirarse a uno mismo, hacer autocrítica de verdad y replantearse muchas cosas para poder crecer".

El poste del Indio Fernández en Instagram

