El fuerte mensaje del Indio Fernández tras el descenso de Godoy Cruz

Embed - Nicolás Fernández en Instagram: "Este es, sin dudas, uno de los momentos más duros de mi carrera. El descenso duele y va a doler mucho tiempo. Como capitán, me hago cargo de este momento. No busco excusas: los resultados hablan por sí solos y no alcanzó con lo que dimos. Entiendo el enojo, la bronca y la frustración de ustedes, porque son los mismos sentimientos que tenemos puertas adentro. Fallamos en lo que más importaba: dejar al club en Primera. Y eso marca. A mí también me marca como profesional y como persona. Este tipo de golpes obligan a mirarse a uno mismo, hacer autocrítica de verdad y replantearse muchas cosas para poder crecer. Quiero igualmente agradecer a quienes estuvieron cerca en este proceso: compañeros, cuerpo técnico, gente del club y a los hinchas que, aun a pesar de todo, siempre siguieron acompañando. Pero hoy siento que, más que agradecer, me corresponde reconocer que no cumplimos con lo que el club y ustedes merecían. Me quedo con el orgullo de haber defendido esta camiseta y haber llevado la cinta de capitán en un club tan importante del fútbol argentino. Pido disculpas por no haber cumplido con el objetivo de dejar al club en Primera."
