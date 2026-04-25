Colapinto: el video que censuró Alpine y generó polémica en Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgenciaDib/status/2048108215187984646&partner=&hide_thread=false La escudería Alpine F1 Team eliminó y volvió a publicar un video del piloto argentino Franco Colapinto donde aparecía cantando una canción con referencia a las Islas Malvinas.



El clip original mostraba al corredor interpretando “Pa’ la Selección”, que incluye la frase… pic.twitter.com/RqC8dYEF8B — Agencia DIB (@AgenciaDib) April 25, 2026

Este accionar por parte de Alpine fue cuestionado por el público argentino, que lo consideró como una falta de respeto.

Colapinto está en su país para dar una exhibición a bordo de un Lotus E20 del 2012, que estará ploteado con los colores de Alpine.

Esta no es la primera vez que Alpine modifica contenidos vinculados al argentino, aunque sí se trata del primer caso en el que el ajuste está relacionado con una mención directa a la guerra de Malvinas ocurrida en 1982.

La tensa situación se produjo en medio de un contexto internacional sensible por la soberanía de las Islas, con recientes cruces diplomáticos entre Estados Unidos, el Reino Unido y Argentina que reavivaron el tema.

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