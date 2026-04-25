Colapinto: el video que censuró Alpine y generó polémica en Argentina

La escudería francesa Alpine generó una gran polémica tras censurar un video del piloto argentino Franco Colapinto, donde mencionaba a las Islas Malvinas.
La escudería Alpine generó polémica tras censurar un video del piloto argentino Franco Colapinto
La escudería francesa Alpine generó una gran polémica tras censurar un video del piloto argentino Franco Colapinto, donde mencionaba a las Islas Malvinas.
Em un principio l equipo francés, que tiene sus instalaciones en Enstone, Reino Unido, había compartido un video de Colapinto cantando una canción de la Selección argentina en la que se menciona a las Islas Malvinas. Pero terminó borrando dicha publicación y compartió una nueva que consiste en el mismo video, pero sin la parte donde se hace alusión a la guerra de Malvinas de 1982.
Franco Colapinto aparecía cantando la canción "Pa' la Selección", de La T y la M, cuyo fragmento original incluía una referencia a las Islas Malvinas que luego fue eliminada.
Este accionar por parte de Alpine fue cuestionado por el público argentino, que lo consideró como una falta de respeto.
Colapinto está en su país para dar una exhibición a bordo de un Lotus E20 del 2012, que estará ploteado con los colores de Alpine.
Esta no es la primera vez que Alpine modifica contenidos vinculados al argentino, aunque sí se trata del primer caso en el que el ajuste está relacionado con una mención directa a la guerra de Malvinas ocurrida en 1982.
La tensa situación se produjo en medio de un contexto internacional sensible por la soberanía de las Islas, con recientes cruces diplomáticos entre Estados Unidos, el Reino Unido y Argentina que reavivaron el tema.
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