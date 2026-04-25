VIDEO: presentaron el Lotus E20 de Colapinto para el evento de F1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mundosportextra/status/2048086831682494794&partner=&hide_thread=false #F1 | SE PRESENTÓ EL LOTUS E20 QUE UTILIZARÁ COLAPINTO



En la previa del Road Show, se presentó en el Obelisco porteño el flamante Lotus E20 con el que @FranColapinto brindará su exhibición mañana por las calles de Palermo. pic.twitter.com/FLJQSfnZqD — MundoSport (@mundosportextra) April 25, 2026

Fuentes oficiales informaron que el circuito irá desde Avenida Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

A qué hora se puede ingresar al evento de Colapinto

Los vecinos y turistas podrán ingresar al evento desde las 9. Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, habrá DJs y se presentará desde las 11 la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. Tanto en las plazas Sicilia como Seeber no va estar permitido acampar. Y en la zona estará prohibida la venta ambulante.

Franco Colapinto Colapinto correrá en Argentina.

"Estoy muy contento y, la verdad, feliz de volver al país, de volver a Argentina después de tanto tiempo. Ya estuve en diciembre y enero, pero es muy lindo volver a reencontrarme con mi gente, con mi familia, en especial para un evento tan lindo. Traer un auto de Fórmula 1 acá después de tanto tiempo, después de tantos años, es algo muy especial", expresó Colapinto el viernes en conferencia de prensa en la sede central de Mercado Libre en Buenos Aires.