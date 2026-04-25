VIDEO: presentaron el Lotus E20 de Colapinto para el evento de F1

Comienza la cuenta regresiva. Fue presentado este sábado en el Obelisco el Lotus E20 de Fórmula 1 con el que Franco Colapinto correrá este domingo en Palermo. El auto del 2012 tiene motor Renault V8 y cuenta con el branding de Alpine.
Presentaron este sábado en el Obelisco el Lotus E20 de Fórmula 1 con el que Franco Colapinto correrá este domingo en Palermo
Comienza la cuenta regresiva. Fue presentado este sábado en el Obelisco el Lotus E20 de Fórmula 1 con el que Franco Colapinto correrá este domingo en Palermo. El auto del 2012 tiene motor Renault V8 y cuenta con el branding de Alpine.
La atrayente exhibición de Colapinto significará el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a la Ciudad de Buenos Aires después de 14 años y se espera que medio millón de fanáticos se acerquen al histórico evento.
Así Franco Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un Fórmula 1 por el asfalto porteño y hará cuatro salidas al circuito callejero. La primera será a las 12:45, la segunda a las 14:30, otra a las 15:15 y el final, a las 15:55 en un bus descapotable.
Fuentes oficiales informaron que el circuito irá desde Avenida Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.
Los vecinos y turistas podrán ingresar al evento desde las 9. Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, habrá DJs y se presentará desde las 11 la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. Tanto en las plazas Sicilia como Seeber no va estar permitido acampar. Y en la zona estará prohibida la venta ambulante.
"Estoy muy contento y, la verdad, feliz de volver al país, de volver a Argentina después de tanto tiempo. Ya estuve en diciembre y enero, pero es muy lindo volver a reencontrarme con mi gente, con mi familia, en especial para un evento tan lindo. Traer un auto de Fórmula 1 acá después de tanto tiempo, después de tantos años, es algo muy especial", expresó Colapinto el viernes en conferencia de prensa en la sede central de Mercado Libre en Buenos Aires.