Omar Asad, a corazón abierto tras el descenso de Godoy Cruz: "No es un objetivo volver...es una obligación"

“NO SABÍA SI ERA FUERTE, HASTA QUE SER FUERTE FUÉ MI ÚNICA OPCIÓN”.. frase que incorporé a mi vida y me cambió todo en mi", publicó el Turco antes de reflexionar: "Hoy es un día de tristeza y dolor para todos los que amamos a Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, porque somos distintos al resto, somos especiales, muy fanáticos y sobre todo amamos al club y sus colores".

asad 1 Omar Asad no pudo salvar del descenso a Godoy Cruz.

Omar Andrés Asad, quien asumió su tercer ciclo como DT de Godoy Cruz en las últimas 3 fechas y logró solo dos empates y una derrota, describió: "Se buscó trabajar estas 3 semanas en todos los aspectos con el plantel y lograr el objetivo de seguir en Primera División. Intentamos siempre buscar ganar y con opciones de juego que fueron creciendo en los partidos, llegando a tener buenos momentos de buen juego. Hemos hecho mucho en campo para lograr ganar, ayer quedó demostrado y nos faltó fortuna para lograrlo, pero siempre la adversidad despierta TALENTOS que en la PROSPERIDAD estarían ocultos y no los veríamos".