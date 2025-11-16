Omar Asad, a corazón abierto tras el descenso de Godoy Cruz: "No es un objetivo volver...es una obligación"

A horas del descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional, Omar Asad rompió el silencio y a través de sus redes sociales expresó sus sentimientos y le envió un mensaje a todos los tombinos.
“NO SABÍA SI ERA FUERTE, HASTA QUE SER FUERTE FUÉ MI ÚNICA OPCIÓN”.. frase que incorporé a mi vida y me cambió todo en mi", publicó el Turco antes de reflexionar: "Hoy es un día de tristeza y dolor para todos los que amamos a Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, porque somos distintos al resto, somos especiales, muy fanáticos y sobre todo amamos al club y sus colores".
Omar Andrés Asad, quien asumió su tercer ciclo como DT de Godoy Cruz en las últimas 3 fechas y logró solo dos empates y una derrota, describió: "Se buscó trabajar estas 3 semanas en todos los aspectos con el plantel y lograr el objetivo de seguir en Primera División. Intentamos siempre buscar ganar y con opciones de juego que fueron creciendo en los partidos, llegando a tener buenos momentos de buen juego. Hemos hecho mucho en campo para lograr ganar, ayer quedó demostrado y nos faltó fortuna para lograrlo, pero siempre la adversidad despierta TALENTOS que en la PROSPERIDAD estarían ocultos y no los veríamos".
Luego, el ex delantero indicó: "Me llenó de orgullo y emoción ver el Gambarte lleno y con el aliento de los Tombinos sin parar los 100 minutos, en los 2 partidos que dirigí junto a mi cuerpo técnico".
"Hoy nos toca esta mala, pero ya hemos vivido parecidas y hemos vuelto a resurgir, solo queda ser unidos, fuertes y volver mejor que antes. TODO SE EQUILIBRA AL FINAL", afirmó quien había dirigido al Tomba en 2010 y 2013.
"Orgulloso de ser parte de Godoy Cruz Antonio Tomba. El trabajo de todos para volver es ya y todos juntos. No es un objetivo volver,..ES UNA OBLIGACIÓN !! Vamos TOMBA CARAJOOOOO", finalizó quien tiene contrato vigente por un año más aunque seguramente necesitará que su continuidad sea ratificada por la dirigencia.