Independiente Rivadavia visita a Defensa y Justicia: hora, probables formaciones y dónde ver en vivo

Así llega Defensa y Justicia

Defensa y Justicia viene de perder 1 a 0 ante Racing en Avellaneda, se ubica en el puesto 11 con 19 unidades y acumula tres derrotas seguidas.

El Halcón ha ganado 5 partidos, empató 4 y perdió 6 cotejos aunque aún tiene chances matemáticas de meterse en los playoffs.

El historial entre Independiente Rivadavia y Defensa y Justicia

El Azul y el Halcón de Varela se enfrentaron en 17 oportunidades, con 5 triunfos de Independiente Rivadavia, dos victorias de Defensa y Justicia y 10 empates.

La última vez que se midieron ganó la Lepra por 3 a 2 en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 16, última de la fase regular del Torneo Apertura.

Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Enrique Bologna, Ezequiel Cannavó, Lucas Ferreira, Damián Fernández y Rafael Delgado;Matías Miranda, Kevin Gutiérrez, Aarón Molinas, Lenny Lobato; Abiel Osorio y Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer; Luciano Gómez, Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Matías Fernández; Fabrizio Sartori Prieto y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Defensa y Justicia

Árbitro: Bruno Amiconi

TV: ESPN Premium

Hora: 17