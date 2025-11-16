Independiente Rivadavia visita a Defensa y Justicia: hora, probables formaciones y dónde ver en vivo

Independiente Rivadavia jugará este lunes desde las 17 contra Defensa y Justicia por la 16ta y última fecha del Torneo Clausura.
El encuentro se disputará en Florencio Varela, marcará el cierre de la temporada para la Lepra, será dirigido por el árbitro Bruno Amiconi y televisado por ESPN Premium.
El flamante campeón de la Copa Argentina cerrará el Clausura y el año ante el Halcón buscando sumar para mejorar una mala campaña ya que en 15 partidos que ha disputado en este certamen acumuló solo 13 puntos en el Grupo A con 2 triunfos, 7 empates y 6 derrotas que lo ubican último.
Defensa y Justicia viene de perder 1 a 0 ante Racing en Avellaneda, se ubica en el puesto 11 con 19 unidades y acumula tres derrotas seguidas.
El Halcón ha ganado 5 partidos, empató 4 y perdió 6 cotejos aunque aún tiene chances matemáticas de meterse en los playoffs.
El Azul y el Halcón de Varela se enfrentaron en 17 oportunidades, con 5 triunfos de Independiente Rivadavia, dos victorias de Defensa y Justicia y 10 empates.
La última vez que se midieron ganó la Lepra por 3 a 2 en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 16, última de la fase regular del Torneo Apertura.
Probables formaciones:
Defensa y Justicia: Enrique Bologna, Ezequiel Cannavó, Lucas Ferreira, Damián Fernández y Rafael Delgado;Matías Miranda, Kevin Gutiérrez, Aarón Molinas, Lenny Lobato; Abiel Osorio y Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer; Luciano Gómez, Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Matías Fernández; Fabrizio Sartori Prieto y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
Estadio: Defensa y Justicia
Árbitro: Bruno Amiconi
TV: ESPN Premium
Hora: 17