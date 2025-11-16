Godoy Cruz: David Ramírez y sus palabras emotivas sobre el descenso

David Ramírez, el ex jugador de Godoy Cruz y ayudante del DT Omar Asad se expresó en la redes sociales sobre el descenso del Tomba. Les agradeció al cuerpo técnico, a los hinchas y a los dirigentes por su vuelta al club.
David Ramírez, el ayudante de campo del DT Omar Asad, se expresó en las redes sociales sobre el descenso de Godoy Cruz. Habló con Ovación y se lo vio muy apenado
David Ramírez, el ex jugador de Godoy Cruz y ayudante del DT Omar Asad se expresó en la redes sociales sobre el descenso del Tomba. Les agradeció al cuerpo técnico, a los hinchas y a los dirigentes por su vuelta al club.
Luego habló con Ovación y se lo vio muy apenado por esta situación que le tocó vivir a uno de los ídolos del Tomba.
"La peleamos hasta lo último, se dejo todo, trabajamos mucho más de lo que pensábamos, pero no alcanzó, quizás con un poco más de tiempo la historia hubiese sido diferente, pero estamos tranquilos de que intentamos, nos hicimos cargo porque amamos este club", dijo.
"Esto es fútbol, hay que arrancar desde abajo para volver adonde pertenecemos", reconoció el ex volante.
David Ramírez les agradeció a Omar Asad y a todos los integrantes del cuerpo técnico y dijo: "Agradezco a todo el cuerpo técnico y a todo el resto del staff por la buena onda y predisposición, ya que varios nos conocimos hace poco más de un mes. Gracias Turco por darme la posibilidad de trabajar juntos, gran DT y mejor persona".
"Y gracias al club que quiero tanto por dejarme volver para ayudar y no mirar desde afuera y a toda la gente maravillosa que siempre nos apoyó y estuvo hasta los últimos minutos bancando los trapos. Volveremos pronto adonde pertenecemos".
"La verdad que estoy muy triste, soy hincha, he sido parte de la historia de este club. Estamos muy golpeados por toda esta situación. Nos da cierta tranquilidad que dejamos todo en estos tres partidos que estuvimos al frente", expresó.