Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Habló el Mago

Godoy Cruz: David Ramírez y sus palabras emotivas sobre el descenso

David Ramírez, el ayudante de campo del DT Omar Asad, se expresó en las redes sociales sobre el descenso de Godoy Cruz. Habló con Ovación y se lo vio muy apenado

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
David Ramírez, el ayudante de Omar Asad se mostró muy apenado por el descenso de Godoy Cruz.

David Ramírez, el ayudante de Omar Asad se mostró muy apenado por el descenso de Godoy Cruz.

David Ramírez, el ex jugador de Godoy Cruz y ayudante del DT Omar Asad se expresó en la redes sociales sobre el descenso del Tomba. Les agradeció al cuerpo técnico, a los hinchas y a los dirigentes por su vuelta al club.

Luego habló con Ovación y se lo vio muy apenado por esta situación que le tocó vivir a uno de los ídolos del Tomba.

godoy cruz cuerpo tecnico
El cuerpo técnico de Godoy Cruz que dirigió los últimos tres partidos.

El cuerpo técnico de Godoy Cruz que dirigió los últimos tres partidos.

David Ramírez

Las palabras emotivas de David Ramírez

"La peleamos hasta lo último, se dejo todo, trabajamos mucho más de lo que pensábamos, pero no alcanzó, quizás con un poco más de tiempo la historia hubiese sido diferente, pero estamos tranquilos de que intentamos, nos hicimos cargo porque amamos este club", dijo.

"Esto es fútbol, hay que arrancar desde abajo para volver adonde pertenecemos", reconoció el ex volante.

David Ramírez les agradeció a Omar Asad y a todos los integrantes del cuerpo técnico y dijo: "Agradezco a todo el cuerpo técnico y a todo el resto del staff por la buena onda y predisposición, ya que varios nos conocimos hace poco más de un mes. Gracias Turco por darme la posibilidad de trabajar juntos, gran DT y mejor persona".

"Y gracias al club que quiero tanto por dejarme volver para ayudar y no mirar desde afuera y a toda la gente maravillosa que siempre nos apoyó y estuvo hasta los últimos minutos bancando los trapos. Volveremos pronto adonde pertenecemos".

David Ramírez parte dos (online-audio-converter.com) (1)

David Ramírez habló con Ovación y se lo vio muy apenado

"La verdad que estoy muy triste, soy hincha, he sido parte de la historia de este club. Estamos muy golpeados por toda esta situación. Nos da cierta tranquilidad que dejamos todo en estos tres partidos que estuvimos al frente", expresó.

"Pusimos los huevos sobre la mesa pero no alcanzó. Ahora hay que trabajar para volver, nos encantaría seguir", aseguró David Ramírez. "Pusimos los huevos sobre la mesa pero no alcanzó. Ahora hay que trabajar para volver, nos encantaría seguir", aseguró David Ramírez.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas