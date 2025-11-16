Godoy Cruz: David Ramírez y sus palabras emotivas sobre el descenso

"Esto es fútbol, hay que arrancar desde abajo para volver adonde pertenecemos", reconoció el ex volante.

David Ramírez les agradeció a Omar Asad y a todos los integrantes del cuerpo técnico y dijo: "Agradezco a todo el cuerpo técnico y a todo el resto del staff por la buena onda y predisposición, ya que varios nos conocimos hace poco más de un mes. Gracias Turco por darme la posibilidad de trabajar juntos, gran DT y mejor persona".

"Y gracias al club que quiero tanto por dejarme volver para ayudar y no mirar desde afuera y a toda la gente maravillosa que siempre nos apoyó y estuvo hasta los últimos minutos bancando los trapos. Volveremos pronto adonde pertenecemos".

David Ramírez habló con Ovación y se lo vio muy apenado

"La verdad que estoy muy triste, soy hincha, he sido parte de la historia de este club. Estamos muy golpeados por toda esta situación. Nos da cierta tranquilidad que dejamos todo en estos tres partidos que estuvimos al frente", expresó.

"Pusimos los huevos sobre la mesa pero no alcanzó. Ahora hay que trabajar para volver, nos encantaría seguir", aseguró David Ramírez.