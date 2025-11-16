Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial con Portugal: todos los clasificados

En el segundo tiempo, Portugal redondeó la goleada por intermedio de Bruno Fernandes con otro dos tantos, a los 6 y 27 minutos, Joao Neves, a los 36, y Francisco Conceicao, a los 47.

El equipo que dirige Roberto Martínez superó el traspié en Irlanda y resolvió la noche con autoridad. Renato Veiga abrió el marcador de cabeza y Armenia igualó por intermedio de Eduard Spertsyan, aunque la reacción local apareció de inmediato.

Esta será la novena presencia de Portugal en un Mundial y la séptima consecutiva, con antecedentes de podio en 1966 y semifinales en 2006.

Mientras que la República de Irlanda se clasificó para disputar el Repechaje por un cupo al Mundial 2026, tras derrotar como visitante sobre la hora por 3 a 2 a Hungría.

Un hattrick de Troy Parrot, a los 15 minutos de juego de penal, a los 35 y 51 del complemento le dieron el triunfo a los “Verdes”, mientras que Dániel Lukács, a los 3, y Barnabás Varga, a los 37, ambos en el primer tiempo, anotaron para los perdedores.

La República de Irlanda terminó como escolta de Portugal en el Grupo F, con 10 puntos, y superó así a los húngaros, que se quedaron con 8.

Todos los clasificados al Mundial 2026: