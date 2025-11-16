Inicio Ovación Fútbol Cristiano Ronaldo
Los lusos aplastaron a Armenia

Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial con Portugal: todos los clasificados

La selección de Portugal goleó a Armenia y se clasificó al Mundial 2026 como líder del Grupo F de las Eliminatorias Europeas. Cristiano Ronaldo irá a la Copa del Mundo

Por UNO
Cristiano Ronaldo jugará nuevamente el Mundial.

Cristiano Ronaldo jugará nuevamente el Mundial.

Cristiano Ronaldo jugará sexto Mundial. La selección de Portugal, sin el astro (fue expulsado ante Irlanda), goleó ete domingo a Armenia por 9 a 1 y se clasificó a la Copa del Mundo 2026 como líder del Grupo F de las Eliminatorias Europeas.

En la primera etapa marcaron para los lusitanos Renato Veiga, a los 7 minutos, Goncalo Ramos a los 28, Joao Neves a los 30 y 41, y Bruno Fernandes en tiempo de descuento, mientras que Eduard Spertsyan, a los 18, había igualado de manera transitoria para el perdedor.

portugal
Portugal apabull&oacute; a Armenia y se clasific&oacute; al Mundial 2026.

Portugal apabulló a Armenia y se clasificó al Mundial 2026.

En el segundo tiempo, Portugal redondeó la goleada por intermedio de Bruno Fernandes con otro dos tantos, a los 6 y 27 minutos, Joao Neves, a los 36, y Francisco Conceicao, a los 47.

El equipo que dirige Roberto Martínez superó el traspié en Irlanda y resolvió la noche con autoridad. Renato Veiga abrió el marcador de cabeza y Armenia igualó por intermedio de Eduard Spertsyan, aunque la reacción local apareció de inmediato.

Embed

Esta será la novena presencia de Portugal en un Mundial y la séptima consecutiva, con antecedentes de podio en 1966 y semifinales en 2006.

Mientras que la República de Irlanda se clasificó para disputar el Repechaje por un cupo al Mundial 2026, tras derrotar como visitante sobre la hora por 3 a 2 a Hungría.

Un hattrick de Troy Parrot, a los 15 minutos de juego de penal, a los 35 y 51 del complemento le dieron el triunfo a los “Verdes”, mientras que Dániel Lukács, a los 3, y Barnabás Varga, a los 37, ambos en el primer tiempo, anotaron para los perdedores.

La República de Irlanda terminó como escolta de Portugal en el Grupo F, con 10 puntos, y superó así a los húngaros, que se quedaron con 8.

Todos los clasificados al Mundial 2026:

  • Canadá - Anfitrión
  • México - Anfitrión
  • Estados Unidos - Anfitrión
  • Argentina
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Irán
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Colombia
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Qatar
  • Inglaterra
  • Arabia Saudita
  • Costa de Marfil
  • Senegal
  • Francia
  • Croacia
  • Portugal

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas