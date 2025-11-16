Los 17 años que tuvo Godoy Cruz en Primera División donde vivió varios momentos destacados

Godoy Cruz ascenso 2008 horizontal.jpg El equipo de Godoy Cruz que ascendió a primera en el 2008.

Este año jugó la Copa Sudamericana, donde quedó eliminado en los octavos de final por Atlético Mineiro y le toca descender por haber quedado en el 29° lugar de la clasificación general, con 29 puntos.

El debut de Godoy Cruz en Primera División

El debut del Expreso en Primera División con la conducción de Juan Manuel Llop se produjo en el Torneo Apertura 2006. En esa primera mitad de la temporada, Godoy Cruz sumó 17 puntos, donde se recuerda una victoria histórica ante Independiente de Avellaneda por 3-1 en la fecha 10, la primera en la era profesional.

En el Torneo Clausura 2007, obtuvo 25 puntos y el promedio no fue suficiente para evitar la promoción.

En la serie de promoción, Godoy Cruz enfrentó a Huracán. En el partido de ida, disputado en Parque Patricios, el Tomba cayó 0-2. En la vuelta, en el Malvinas Argentinas, perdió 2-3, con goles de Osvaldo Miranda y Martín Arzuaga.

Huracán se impuso con un resultado global de 5-2, lo que significó el descenso de Godoy Cruz a la Primera B Nacional.

Embed - Especial Godoy Cruz Ascenso 2008

El regreso a Primera

Godoy Cruz mantuvo la expectativa de que se podía lograr nuevamente el ascenso, y así, con el Checho Batista primero y Daniel Oldrá después como entrenadores volvió a ascender tras un año en la categoría. La llegada a Primera División se produjo de manera directa, quedando en segundo lugar detrás de San Martín de Tucumán.

El Tomba ascendió mientras esperaba en la concentración. En Santa Fe, Unión, el tercero en la tabla, empató sobre la hora ante Ben Hur y eso le impidió a los Tatengues alcanzar al Expreso. El Tano Vella, a los 46’ del segundo tiempo, le dio el empate a la BH y el segundo ascenso a Primera a Godoy Cruz.

Tercero en el Apertura y clasificaciones históricas

A pocos días del inicio de la pretemporada de verano, y ya sin la angustia del descenso acechando, asume Omar Asad como nuevo director técnico. En el Torneo Clausura 2010 el club hizo una excelente campaña, terminó en el tercer puesto y cosechó 37 puntos. De esta manera, bajo la dirección técnica de Omar Asad, Godoy Cruz se clasificó a la Copa Libertadores por primera vez en su historia.

La primera Copa Libertadores

En el debut de la Copa Libertadores 2011, por el Grupo 8, el Tomba derrotó a Liga Deportiva Universitaria de Quito por 2-1. En el segundo partido cae de local frente a Peñarol por 3-1. En el tercer partido vuelve a la victoria frente a Independiente en Avellaneda (Buenos Aires), ganándole por 3-1.

Después vuelve a enfrentar al Rojo en condición de local y el partido termina 1-1. En el quinto juego, el Expreso viaja a Uruguay para enfrentar a Peñarol, el partido terminó 2-1 a favor de los Carboneros. En la última fecha, en Ecuador, pierde 2-0 con el conjunto de Quito.

Con el Polilla Jorge Da Silva en la conducción, se realizó una muy digna Copa Libertadores 2011, y no pasó de fase por solo dos puntos.

Oldrá - Davobe.jpg Diego Davobe logró salir subcampeón con Godoy Cruz en el 2018. Fue la mejor campaña en primera división.

Subcampeón 2017/2018

Godoy Cruz le ganó 2-0 a Tigre en el Malvinas Argentinas y coronó el mejor campeonato de su historia al terminar como subcampeón de la Superliga Argentina, a sólo dos puntos de Boca. El Morro García se fue ovacionado: con 17 goles, fue el goleador del certamen.

Morro García.jpg El Morro García es uno de los grandes ídolos de Godoy Cruz.

El Bodeguero culminó el torneo de Primera División del fútbol argentino con una impresionante cosecha de 56 puntos, y quedó a solo dos unidades de Boca Juniors, el equipo campeón del certamen.

Diego Dabove, el entrenador que reemplazó a Mauricio Larriera al frente del plantel, cosechó 39 puntos.

Con el triunfo en la fecha final 2 a 0 sobre Tigre, el Tomba cerró su mejor campaña en Primera División y se adueñó de un histórico subcampeonato.

Semifinalista en la Copa Argentina

En la Copa Argentina 2021, Godoy Cruz alcanzó por primera vez en su historia las semifinales del certamen, bajo la dirección técnica de Diego Flores.

En la semifinal, disputada el 1 de diciembre en el Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, Godoy Cruz cayó 1-0 ante Talleres de Córdoba. El único gol del partido fue convertido por Diego Valoyes de penal.

Favio-Orsi-Godoy-Cruz.jpeg Favio Orsi y Sergio Gómez salvaron al Tomba en el 2022 y lo dejaron en primera. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

En el 2022 estuvo comprometido por el descenso y se mantuvo en la categoría

Godoy Cruz estuvo comprometido en los promedios del descenso, finalizó el campeonato con 35 unidades, producto de 9 victorias, 8 empates y 10 derrotas. El Tomba bajo la dirección técnica de la dupla Favio Orsi- Sergio Gómez logra el objetivo de permanecer en la primera categoría del fútbol argentino.

Copa de la Liga Profesional 2023 – Semifinalista

En la Copa de la Liga Profesional 2023, Godoy Cruz, bajo la dirección del Gato" Oldrá, tuvo una campaña destacada con un plantel que invitó a soñar en grande con jugadores como Hernán López Muñoz, Tadeo Allende, Tomás Conechny y Diego Rodríguez.

Daniel Oldrá uno Daniel Oldrá es el símbolo que ha tenido Godoy Cruz. El Gato recorrió un camino importante como jugador y entrenador.

En fase de grupos, el Tomba finalizó segundo en la Zona B con 22 puntos, clasificando por primera vez a las instancias finales del torneo.

En cuartos de final venció a Banfield por penales, avanzando a semifinales, en un partido disputado en La Pedrera, San Luis. Luego, en semis, empató 1-1 con Platense en tiempo reglamentario. En la tanda de penales, cayó 6-5 y lo imposibilitó jugar al Expreso su primera final en Primera División.

Clasificación y participación en la Copa Libertadores 2024

Gracias a su desempeño en la temporada 2023, Godoy Cruz obtuvo un cupo para la Copa Libertadores 2024, siendo esta su quinta participación en el torneo continental.

El Bodeguero jugó la segunda fase preliminar frente al Colo Colo de Chile. La derrota 1-0 en Mendoza y la igualdad 0-0 en Santiago dejaron eliminado al Expreso de Oldrá rápidamente de la competencia internacional.

El Tomba jugó cuatro Libertadores y tres Sudamericanas.

Algunos de los partidos de Godoy Cruz muy recordados

Embed - Todos los goles de Godoy Cruz 4 Boca 1, clausura 2011

Embed - ¡DURA DERROTA DEL MILLONARIO ANTE EL TOMBA EN EL MONUMENTAL! | River 0-2 Godoy Cruz | RESUMEN

Embed - resumen San Martín de San Juan vs Godoy Cruz (1-2) Primera División 2017

Embed - ¡EL XENEIZE SUFRIÓ UNA PALIZA HISTÓRICA ANTE EL TOMBA EN MENDOZA! | Godoy Cruz 4-0 Boca | RESUMEN

Embed - Godoy Cruz 2 - 1 LDU Quito Copa Libertadores 2011

Embed - ¡EL TOMBA BAJÓ A LA ACADEMIA EN EL CILINDRO CON DOBLETE DE BADALONI! | Racing 0-2 G. Cruz | RESUMEN

Embed - DURA DERROTA DEL MILLONARIO, QUE ZAFÓ DE LA GOLEADA EN MENDOZA | Godoy Cruz 2-1 River | RESUMEN

Las campañas de Godoy Cruz en Primera

Copa de la Liga 2024: 1ro en su grupo

Copa de la Liga 2023: 2do

Copa de la Liga 2022: 11mo. en su zona.

Superliga 2021: 17mo.

Copa de la Liga 2021: 10mo. en su zona.

Copa de la Liga 2020: 4to. en su zona y 6to. en la Fase complementación.

Superliga 2019-20: 24to.

Primera 2018-19: 14to.

Primera 2017-18: 2do.

Primera 2016-17: 14to.

Transición 2016: 4to.

Primera 2015: 22do.

Transición 2014: 16to.

Final 2014: 4to.

Inicial 2013: 14to.

Final 2013: 6to.

Inicial 2012: 14to.

Clausura 2012: 18vo.

Apertura 2011: 12do.

Clausura 2011: 3ro.

Apertura 2010: 5to.

Clausura 2010: 3ro.

Apertura 2009: 17mo.

Clausura 2009: 9no

Apertura 2008: 12do.

Los DT del Tomba de 2008 a 2025