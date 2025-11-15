El goleador de Independiente Rivadavia Álex Arce marcó su primer gol para Paraguay

En la primera llegada clara que tuvo el equipo guaraní, empató con un gran cabezazo de Álex Arce, que viene de ser campeón de la Copa Argentina con la Lepra tras vencer en la final a Argentinos Juniors.

Álex Adrián Arce Barrios

Álex Arce tuvo su bautismo de gol en Paraguay

Finalmente se le dio el gol al delantero de Independiente Rivadavia en el seleccionado paraguayo, equipo con el que disputó 2 partidos en la Copa América 2024. El goleador tuvo que esperar 12 cotejos oficiales para anotar.

Miguel Almirón metió un centro desde la izquiera, Arce entró solo y de cabeza mandó el balón al fondo del arco local para el 1-1 parcial.

arce Álex Arce es una de las figuras de la Lepra.

Arce, que fue titular en el conjunto de Alfaro (está clasificado al Mundial 2026), venía de marcar en el empate 2 a 2 del equipo orientado ante Argentinos Juniors. Luego el Azul del Parque se impuso por 5 a 3 en los penales y se quedó con la Copa Argentina por primera vez en su historia.

Arce, que llegó como refuerzo para la Lepra en la temporada 2023 de la Primera Nacional y nació el 16 de junio de 1995 en Carapeguá, Paraguay (tiene 30 años), también actuó en Cerro Porteño, Rubio Ñu y Sportivo Ameliano (todos de Paraguay), y Liga Deportiva de Quito (Ecuador).

