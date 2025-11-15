El goleador de Independiente Rivadavia Álex Arce marcó su primer gol para Paraguay

El goleador de Independiente Rivadavia Álex Arce tuvo su bautismo de gol este sábado en la selección de Paraguay. Marcó en la derrota 2 a 1 ante Estados Unidos en un amistoso jugado en Chester, Pensilvania.
Paraguay la pasó mal en el inicio, ya que el local se adelantó en el marcador a los 3 minutos del partido gracias al gol de Giovanni Reyna.
Sin embargo, el equipo orientado por el argentino Gustavo Alfaro reaccionó y pudo superar el asedio del equipo estadounidense.
En la primera llegada clara que tuvo el equipo guaraní, empató con un gran cabezazo de Álex Arce, que viene de ser campeón de la Copa Argentina con la Lepra tras vencer en la final a Argentinos Juniors.
Finalmente se le dio el gol al delantero de Independiente Rivadavia en el seleccionado paraguayo, equipo con el que disputó 2 partidos en la Copa América 2024. El goleador tuvo que esperar 12 cotejos oficiales para anotar.
Miguel Almirón metió un centro desde la izquiera, Arce entró solo y de cabeza mandó el balón al fondo del arco local para el 1-1 parcial.
Arce, que fue titular en el conjunto de Alfaro (está clasificado al Mundial 2026), venía de marcar en el empate 2 a 2 del equipo orientado ante Argentinos Juniors. Luego el Azul del Parque se impuso por 5 a 3 en los penales y se quedó con la Copa Argentina por primera vez en su historia.
Arce, que llegó como refuerzo para la Lepra en la temporada 2023 de la Primera Nacional y nació el 16 de junio de 1995 en Carapeguá, Paraguay (tiene 30 años), también actuó en Cerro Porteño, Rubio Ñu y Sportivo Ameliano (todos de Paraguay), y Liga Deportiva de Quito (Ecuador).