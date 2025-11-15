Del enojo con la dirigencia al optimismo de volver rápido: el descargo de los hinchas de Godoy Cruz en redes

Pese a que Godoy Cruz no pudo vencer a Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte, la victoria de Aldosivi ante San Martín de San Juan tiró por el suelo cualquier tipo de ilusión. Con su triunfo, el Tiburón mantuvo la categoría y condenó tanto al Expreso como al Verdinegro, quienes en 2026 jugarán la Primera Nacional.
Algo inimaginado para el Bodeguero, quien en los últimos 17 años acostumbró a sus hinchas a pelear campeonatos y clasificar para jugar tanto la Copa Libertadores como la Sudamericana. Sobre todo en este 2025, cuando se cumplió el anhelado sueño de volver al Barrio.
En este contexto de dolor y bronca, los simpatizantes de Godoy Cruz no solamente dijeron presente en el Feliciano Gambarte, donde alentaron sin parar a su equipo. También alzaron la voz a través de las redes sociales, donde dividieron sus posteos entre la responsabilidad de la dirigencia, la ilusión de volver rápidamente a Primera y, además, el reconocimiento al partido que jugó Santino Andino, el mejor del Tomba en cancha.
El descargo de los hinchas de Godoy Cruz en las redes
Es toda de la dirigencia. Completita. Ni hablar de los que les vivieron levantando la mano. Nosotros vamos a estar igual, de eso no hay duda...pero todos estos "jugadores" deberían ser declarados "PERSONAS NO GRATAS" en Godoy Cruz. Ni uno debe quedar para el próximo torneo