Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Fútbol

Del enojo con la dirigencia al optimismo de volver rápido: el descargo de los hinchas de Godoy Cruz en redes

Los hinchas de Godoy Cruz, que atraviesan un momento duro tras el descenso a la Primera Nacional, se expresaron en las redes sociales

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Los hinchas de Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte.

Los hinchas de Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte.

Pese a que Godoy Cruz no pudo vencer a Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte, la victoria de Aldosivi ante San Martín de San Juan tiró por el suelo cualquier tipo de ilusión. Con su triunfo, el Tiburón mantuvo la categoría y condenó tanto al Expreso como al Verdinegro, quienes en 2026 jugarán la Primera Nacional.

Algo inimaginado para el Bodeguero, quien en los últimos 17 años acostumbró a sus hinchas a pelear campeonatos y clasificar para jugar tanto la Copa Libertadores como la Sudamericana. Sobre todo en este 2025, cuando se cumplió el anhelado sueño de volver al Barrio.

Hinchas de Godoy Cruz descenso (1)
Los hinchas de Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte tras el descenso.

Los hinchas de Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte tras el descenso.

En este contexto de dolor y bronca, los simpatizantes de Godoy Cruz no solamente dijeron presente en el Feliciano Gambarte, donde alentaron sin parar a su equipo. También alzaron la voz a través de las redes sociales, donde dividieron sus posteos entre la responsabilidad de la dirigencia, la ilusión de volver rápidamente a Primera y, además, el reconocimiento al partido que jugó Santino Andino, el mejor del Tomba en cancha.

El descargo de los hinchas de Godoy Cruz en las redes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Somos_Cuyo/status/1989818547636183339&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rupa2022182488/status/1989833252975382945&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GodoyCruzData/status/1989827533253337251&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GodoyCruzData/status/1989798822256722110&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantosLiberal_/status/1989851585078587524&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanielEMorilla/status/1989839535296188587&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MoniL64630155/status/1989836534078738851&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fernando_lemo5/status/1989833135237009647&partner=&hide_thread=false

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas