Del enojo con la dirigencia al optimismo de volver rápido: el descargo de los hinchas de Godoy Cruz en redes

Algo inimaginado para el Bodeguero, quien en los últimos 17 años acostumbró a sus hinchas a pelear campeonatos y clasificar para jugar tanto la Copa Libertadores como la Sudamericana. Sobre todo en este 2025, cuando se cumplió el anhelado sueño de volver al Barrio.

Hinchas de Godoy Cruz descenso (1) Los hinchas de Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte tras el descenso. Nicolás Ríos / Diario UNO

En este contexto de dolor y bronca, los simpatizantes de Godoy Cruz no solamente dijeron presente en el Feliciano Gambarte, donde alentaron sin parar a su equipo. También alzaron la voz a través de las redes sociales, donde dividieron sus posteos entre la responsabilidad de la dirigencia, la ilusión de volver rápidamente a Primera y, además, el reconocimiento al partido que jugó Santino Andino, el mejor del Tomba en cancha.