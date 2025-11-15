El desafío de Godoy Cruz es transformar el descenso en una oportunidad para empezar de nuevo

godoy-cruz Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Sin dejar de entender la pasión que genera el fútbol vale la pena decir que este sábado 15 de noviembre de 2025 no se murió nadie, ni tampoco pasó nada que no tenga solución, solamente se terminó un ciclo, quizás el más trascendente de la historia del fútbol mendocino, y mañana mismo comenzará otro, aún más desafiante, que consistirá en demostrar que "el más grande del Oeste argentino" no es solo una expresión vacía o una chicana contra los hinchas de otros clubes, sino que Godoy Cruz es lo suficientemente grande para sobreponerse a este traspié.

Escuchaba a más de uno decir que el Tomba armó durante todos estos años una estructura de primer nivel y que el descenso, por un tema de presupuestos, pone en jaque el funcionamiento de todo lo que se construyó, pero pienso que el desafío, sobre todo para los dirigentes que están o los que vengan, es que todo lo que hizo en este período (el predio, el Gambarte, los colegios, etc) sirva para darle bases sólidas al nuevo ciclo que se viene y que empezará compitiendo en la Primera Nacional. Si así lo hace, no hay dudas de que más temprano que tarde Godoy Cruz volverá a Primera, donde demostró durante 17 años que merecía estar.

Godoy Cruz Antonio Tomba ha sido durante casi 20 años, y en muchos sentidos, una institución modelo en el fútbol argentino, y eso es mérito de muchos de los que estuvieron y otros tantos de los que están involucrados en el club. Por más tristeza que genere, este mal paso que es el descenso no borrará todo lo bueno que se hizo, solo sirve como baño de humildad y abre una gran oportunidad para aprender de los errores y empezar de nuevo.

El desafío para todos los que forman parte del club es poner al club por delante de los nombres y honrar ese pasado para construir todos juntos el futuro.