Explosión y evacuación: Franco Armani estuvo en peligro y no pudo dormir en su casa

Si bien no estaba en su domicilio al momento del siniestro, el susto fue significativo, especialmente porque se registraron al menos 20 heridos en la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1989535639591686260&partner=&hide_thread=false El parque industrial de Carlos Spegazzini fue afectado por un feroz incendio, con una serie de explosiones. La casa de Franco Armani, arquero de River y vecino de la zona, sufrió daños. Las llamas en el parque industrial de Carlos Spegazzini llegaron a 20 metros de altura. El… pic.twitter.com/N2hAIYOcoH — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2025

Los daños en la casa del arquero Millonario no fueron graves, pero las autoridades impidieron su regreso por la presencia de químicos en el ambiente y el cierre preventivo del barrio.

La nube de humo tóxica, visible desde distintos puntos del sur del conurbano, obligó a evacuar a vecinos y a desplegar un fuerte operativo con bomberos, Policía Bonaerense y servicios de emergencia, que trabajaron durante horas para controlar las llamas que alcanzaron los 20 metros de altura.

Franco Armani y su familia debieron trasladarse a un hotel para resguardarse hasta que la situación se normalice, algo que se definirá en las próximas horas según el monitoreo ambiental.

La vivienda permaneció inaccesible durante toda la noche debido a los riesgos derivados de los químicos, mientras los bomberos continuaban enfriando la zona para evitar nuevos focos. Afortunadamente, ningún integrante de la familia del arquero resultó herido.

En paralelo, las autoridades sanitarias informaron que los heridos fueron derivados al Hospital Interzonal de Ezeiza y otros centros de salud de Canning, mientras se aguarda el resultado de las pericias para determinar el origen exacto de la explosión.