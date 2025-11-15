Inicio Ovación Fútbol Franco Armani
RIVER PLATE

Explosión y evacuación: Franco Armani estuvo en peligro y no pudo dormir en su casa

Franco Armani, arquero de River Plate tuvo que evacuarse con su familia debido a un incendio y explosión en un parque industrial vecino a su hogar

Raúl Adriazola
Franco Armani y su familia tuvieron que autoevacuarse debido a la explosión e incendio en una fábrica cercana al hogar del uno de River.

Una situación de peligro y máxima angustia sufrió Franco Armani debido a un siniestro ocurrido cerca del hogar del arquero de River y campeón del Mundo en Qatar 2022. Este viernes por la noche explotó una fábrica en el parque industrial de Carlos Spegazzini -Ezeiza-.

Una fuerte explosión en el parque industrial cercano a la casa de Armani obligó a que el arquero de River Plate y su familia no pudiera dormir en su hogar y se autoevacuaran para pasar la noche en un hotel.

Fuerte explosión e incendio cercano a la casa de Franco Armani

La explosión proveniente de la cercana fábrica provocó una onda expansiva que alcanzó hasta cuatro kilómetros y dentro de ese radio se encuentra la vivienda de la familia Armani, que sufrió daños materiales.

Si bien no estaba en su domicilio al momento del siniestro, el susto fue significativo, especialmente porque se registraron al menos 20 heridos en la zona.

Los daños en la casa del arquero Millonario no fueron graves, pero las autoridades impidieron su regreso por la presencia de químicos en el ambiente y el cierre preventivo del barrio.

La nube de humo tóxica, visible desde distintos puntos del sur del conurbano, obligó a evacuar a vecinos y a desplegar un fuerte operativo con bomberos, Policía Bonaerense y servicios de emergencia, que trabajaron durante horas para controlar las llamas que alcanzaron los 20 metros de altura.

Franco Armani y su familia debieron trasladarse a un hotel para resguardarse hasta que la situación se normalice, algo que se definirá en las próximas horas según el monitoreo ambiental.

La vivienda permaneció inaccesible durante toda la noche debido a los riesgos derivados de los químicos, mientras los bomberos continuaban enfriando la zona para evitar nuevos focos. Afortunadamente, ningún integrante de la familia del arquero resultó herido.

En paralelo, las autoridades sanitarias informaron que los heridos fueron derivados al Hospital Interzonal de Ezeiza y otros centros de salud de Canning, mientras se aguarda el resultado de las pericias para determinar el origen exacto de la explosión.

