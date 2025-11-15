La DGE asignó banco en la Secundaria a otros 7.000 inscriptos y aún quedan 3.000 vacantes

Escuela secundaria 1 La DGE aseguró que aún cuenta con 3.000 vacantes para la Secundaria.

La DGE asignó bancos en escuelas públicas

“Es un día importante, ya que hoy se asignan bancos para estudiantes que se inscribieron en las escuelas estatales de la provincia. Se hizo un orden de mérito a través de un sistema informatizado. Se hicieron dos corridas, una primera de abanderados, y luego la otra, que corresponde al resto de los inscriptos”, dijo la coordinadora general de Políticas Educativas de la DGE, Adriana Yenarópulos.

“Para aquellos estudiantes que no obtuvieron su banco en esta instancia, queremos llevar tranquilidad a las familias, ya que la provincia cuenta con más de 3.000 lugares que todavía quedan en las escuelas de la DGE”, explicó la funcionaria.

En esta segunda instancia de inscripción, las familias pudieron optar entre solo entre 3 y 5 escuelas para ingresar continuar la Secundaria.

Ya son 30.000 los chicos con banco en la Secundaria

En la primera instancia de inscripción, que se realizó del 13 de octubre al 4 de noviembre, otros 14.680 estudiantes obtuvieron banco en escuelas públicas.

Además, ya hay 7.000 inscriptos en escuelas secundarias de gestión privada o que no dependen de la DGE.

Qué pasa si no quedé entre los primeros elegidos por la DGE

Los estudiantes que todavía no obtuvieron su banco podrán participar en las siguientes instancias:

Tercera instancia – Noviembre (presencial en Supervisión)

-Del 25 al 28 de noviembre: asignación de bancos según vacantes disponibles que tenga cada institución educativa.

Cuarta instancia – Diciembre (virtual y presencial)

-Del 1 al 3 de diciembre: preinscripción virtual vía correo electrónico.

-Del 4 al 10 de diciembre: asignación de banco.

-Del 4 al 11 de diciembre: confirmación presencial en la escuela asignada por la DGE.