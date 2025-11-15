Descubrimiento milenario: científicos hallaron algo inesperado en una región helada y remota

Luego, al hacer la datación por radiocarbono, se llevaron una sorpresa asombrosa. El hielo contenía materia orgánica que superaba los 60.000 años de antigüedad. Fortier comentó a Science News su reacción al ver esto: "No esperaba eso en absoluto".

Además, encontraron que un "cambio en la alineación de los minerales magnéticos" coincidía con una inversión del campo magnético de la Tierra que ocurrió hace unos 770.000 años. Los científicos publicaron su análisis detallado de todo este descubrimiento en la revista Geology.

Por qué es crucial estudiar el hielo del Ártico

isla artico Para realizar el descubrimiento tuvieron que excavar muy profundo bajo el hielo.

Los glaciares tienen la capacidad de darnos información vital sobre la historia de nuestro planeta, y a su vez, pueden indicarnos cómo será su futuro. Los investigadores explican en Geology que el "permafrost es un valioso depósito paleoambiental, ya que los sedimentos y el hielo pueden archivar fósiles, flora, restos orgánicos y ADN antiguo".

También señalan que, "la presencia de permafrost antiguo puede ayudar a evaluar la respuesta del permafrost a climas pasados y futuros cambios". La NASA aclara que el clima de la Tierra cambió de forma natural a lo largo de la historia, experimentando ocho ciclos de hielo y calentamiento en los últimos 800.000 años.

No obstante, las actividades humanas, principalmente el uso de combustibles contaminantes, aceleraron el sobrecalentamiento de la Tierra. Este calentamiento no natural hace que los glaciares y el permafrost se derritan, lo que impulsa la subida del nivel del mar y amenaza a las comunidades costeras de muchas islas y continentes.

El descubrimiento de este glaciar, según escribieron los científicos, "indica resistencia de estos terrenos con núcleos de hielo a climas pasados más cálidos". Esto sugiere que todavía no es tarde para reequilibrar el planeta. Fortier piensa: "No creo que el permafrost vaya a desaparecer tan rápido. El sistema es más resistente de lo que creemos". Sin embargo, el análisis advierte que "el calentamiento climático moderno y las tasas aceleradas de termokarst [erosión del permafrost]" podrían desestabilizar estos archivos glaciales.