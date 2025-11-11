Científicos descubren una "puerta secreta" en una emblemática pirámide de Egipto

Estas anomalías de aire sugieren la posible existencia de una entrada secreta hasta ahora desconocida en la pirámide construida hace más de 4.500 años.

Como se dijo antes, los científicos emplearon técnicas de radar, ultrasonido y tomografía eléctrica de resistividad (ERT), herramientas que permiten explorar el interior de la estructura sin alterar sus bloques de granito.

Cada una de las técnicas empleadas tiene limitaciones propias, pero lo cierto es que su conjunto refuerza la fiabilidad de las conclusiones obtenidas.

piramide, descubrimiento

Los vacíos del descubrimiento se localizan en la fachada oriental de la pirámide, la cual mira hacia el río Nilo. En concreto, las dimensiones del primero son de 1 metro de alto por 1,5 metros de ancho, mientras que el segundo está a 1,13 metros de profundidad y mide 0,9 metros por 0,7 metros.

¿Puerta secreta o acceso olvidado?

La disposición y características de estos vacíos respaldan la posibilidad de que se trate de un acceso olvidado, aunque su función y extensión exacta aún generan interrogantes entre los científicos.

Los investigadores manifestaron cautela con los resultados, que se conocerán próximamente, pese a la efusividad del descubrimiento.

Actualmente, la Pirámide de Micerinos está abierta al público, permitiendo a los visitantes recorrer sus cámaras funerarias, pasadizos y nichos. Sin embargo, el descubrimiento de una segunda entrada en la fachada oriental sugiere que aún podrían quedar cámaras o pasajes por descubrir.