Descubrimiento de una nueva especie de abeja "demoníaca" pone en alerta a Australia

Los cuernos no son la única particularidad de esta abeja, ya que tiene mucho pelo y es prácticamente negra. También carece de manchas amarillas como la mayoría de las especies que ya conocemos.

La abeja lucifer es realmente especial y su aspecto habla por sí solo. Megaliche es de lo más peculiar y, de momento, se encuentra solo en Australia. Además, el descubrimiento confirma que existen dos especies de esta, macho y hembra.

Es la primera vez que tenemos constancia de una abeja con cuernos en la cabeza. Este descubrimiento es el único que se ha producido sobre abejas en los últimos veinte años, por lo que tiene mucho mérito.

Con posibilidades de descubrir más de estas especies en el siglo XXI, este hallazgo podría suponer un antes y un después para investigar más zonas como estas.

Cuántas especies de abejas existen en el mundo

Existen más de 20,000 especies de abejas en el mundo, clasificadas en al menos siete familias. Estas especies varían enormemente en tamaño, comportamiento y apariencia, y se encuentran en casi todos los continentes, excepto la Antártida.

Algunas abejas son sociales y viven en colonias (como las abejas melíferas y los abejorros), mientras que la mayoría, como la de este descubrimiento, son solitarias.