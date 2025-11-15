Gimnasia y Esgrima: Joaquín Sastre, el director deportivo, habló de lo que se viene en el Lobo

Luego de la ansiado ascenso a la primera división, Gimnasia y Esgrima está trabajando en la reestructuración del plantel. Tras el cierre de la temporada, El Lobo se encuentra enfocado en la continuidad de jugadores y la búsqueda de refuerzos de cara al próximo campeonato de la Liga Profesional del fútbol argentino.
El director deportivo de la institución, Joaquín Sastre, habló en el programa Ovación 90 por Radio Nihuil y dio detalles sobre el mercado de pases y la búsqueda del Lobo.
El exhaustivo scouting de Joaquín Sastre en el mercado de pases
"Este es un momento de trabajo fuerte, y me di cuenta que la batería del celular me dura más de un día. Es una etapa fundamental hasta que arranca el torneo, es época de mucha comunicación con varios llamados", arrancó diciendo Joaquín Sastre, el ex entrenador de Gimnasia y Esgrima que ahora cumple el rol del armado del plantel.
Con respecto a su función, manifestó: "Es un trabajo en equipo, sugerimos nombres, pero no traemos ningún jugador que el entrenador no quiera, es un trabajo en conjunto donde ambas partes tenemos que estar de acuerdo. Lo ideal es traer jugadores con el gusto del entrenador, tenemos plataformas que no facilita mucho el trabajo para ver a jugadores".
Sobre los jugadores que no siguen en Gimnasia y Esgrima
Joaquín Sastre habló sobre la no renovación de contrato a algunos jugadores y manifestó: "Es doloroso la salida de jugadores que le dieron el logro máximo, las decisiones que se tomaron fueron muy a conciencia. Del plantel que subió a Primera va a quedar un poco menos de la mitad, tenemos que salir a buscar entre 15 o 17 jugadores".
Su decisión de no seguir como entrenador en el fútbol
Joaquín Sastre explicó su determinación de no seguir como entrenador. "Luego de estar en Mitre de Santiago del Estero el año pasado, donde me desvinculé me llamó el presidente Fernando Porreta y empecé a armar este Gimnasia y Esgrima que compitió en la Primera Nacional. Venía con el objetivo de ascender y se cumplió el objetivo, por este club tengo un gran cariño".
La nota de Joaquín Sastre
Los números de Joaquín Sastre como DT en la Primera Nacional 2023
Bajo la dirección técnica de Joaquín Sastre Gimnasia y Esgrima ganó 13 partidos, empató 14 y perdió 9 en la fase regular del año 2023, en la ocupó el sexto lugar en la Zona A.
Luego perdió ante Quilmes, en los octavos de final del Reducido.
En la temporada, el Lobo cumplió el objetivo de clasificar al Reducido por tercer año consecutivo y se ganó el derecho de jugar la Copa Argentina en 2024.