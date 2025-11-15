Gimnasia y Esgrima: Joaquín Sastre, el director deportivo, habló de lo que se viene en el Lobo

Con respecto a su función, manifestó: "Es un trabajo en equipo, sugerimos nombres, pero no traemos ningún jugador que el entrenador no quiera, es un trabajo en conjunto donde ambas partes tenemos que estar de acuerdo. Lo ideal es traer jugadores con el gusto del entrenador, tenemos plataformas que no facilita mucho el trabajo para ver a jugadores".

Sobre los jugadores que no siguen en Gimnasia y Esgrima

Joaquín Sastre habló sobre la no renovación de contrato a algunos jugadores y manifestó: "Es doloroso la salida de jugadores que le dieron el logro máximo, las decisiones que se tomaron fueron muy a conciencia. Del plantel que subió a Primera va a quedar un poco menos de la mitad, tenemos que salir a buscar entre 15 o 17 jugadores".

joaquin Sastre.jpg Joaquín Sastre cuando fue entrenador de Gimnasia y Esgrima.

Su decisión de no seguir como entrenador en el fútbol

Joaquín Sastre explicó su determinación de no seguir como entrenador. "Luego de estar en Mitre de Santiago del Estero el año pasado, donde me desvinculé me llamó el presidente Fernando Porreta y empecé a armar este Gimnasia y Esgrima que compitió en la Primera Nacional. Venía con el objetivo de ascender y se cumplió el objetivo, por este club tengo un gran cariño".

La nota de Joaquín Sastre

Los números de Joaquín Sastre como DT en la Primera Nacional 2023

Bajo la dirección técnica de Joaquín Sastre Gimnasia y Esgrima ganó 13 partidos, empató 14 y perdió 9 en la fase regular del año 2023, en la ocupó el sexto lugar en la Zona A.

Luego perdió ante Quilmes, en los octavos de final del Reducido.

En la temporada, el Lobo cumplió el objetivo de clasificar al Reducido por tercer año consecutivo y se ganó el derecho de jugar la Copa Argentina en 2024.