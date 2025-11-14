Acaba de estrenarse la cinta con Leonardo DiCaprio más taquillera y exitosa del mundo

Un ex revolucionario (Leonardo DiCaprio), tras años apartado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar.

En Una batalla tras otra hay un grupúsculo terrorista llamado French 75 (el nombre está tomado de un cóctel), un coronel que captura inmigrantes y los encierra en jaulas, un maestro de kárate latino que ayuda a sus compadres a escapar de la migra, un puñado de supremacistas blancos que forman el clandestino Club de los Aventureros de la Navidad, un implacable sicario indio, una comunidad de monjas que cultivan marihuana.

Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) es un ex revolucionario cuya vida da un giro cuando su hija es secuestrada por un enemigo de su pasado.

Desesperado por recuperarla, Bob se ve obligado a confrontar viejas heridas y a recurrir a un grupo de antiguos compañeros revolucionarios liderados por el experimentado Sensei Sergio.

Juntos planean enfrentarse a fuerzas peligrosas, combinando astucia, estrategia y habilidades adquiridas en su pasado militante.

La historia mezcla acción, suspenso y redención mientras Bob lucha por salvar a su hija y reconciliarse con su historia.

Leonardo DiCaprio

Sean Penn

Benicio Del Toro

Regina Hall

Teyana Taylor

Chase Infiniti

Wood Harris

Alana Haim

