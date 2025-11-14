Acaba de estrenarse la cinta con Leonardo DiCaprio más taquillera y exitosa del mundo

Acaba de llegar al catálogo de Apple TV, la mejor película del 2025 con Leonardo DiCaprio como el principal actor, pero con un elenco estelar secundado por Sean Penn, se trata de la esperada Una batalla tras otra.
Leonardo DiCaprio es el abanderado de la mejor película del 2025, con un elencazo que lo secunda, entre otros, Sean Penn
La película se presenta como una versión actualizada y libre de la novela de Pynchon, con guion adaptado del propio Paul Thomas Anderson.
Los detalles del argumento que tiene lugar en la región ficticia de Vineland todavía no se han difundido, pero estaría inspirada en los movimientos radicales que tuvieron lugar en los sesenta.
Un ex revolucionario (Leonardo DiCaprio), tras años apartado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar.
En Una batalla tras otra hay un grupúsculo terrorista llamado French 75 (el nombre está tomado de un cóctel), un coronel que captura inmigrantes y los encierra en jaulas, un maestro de kárate latino que ayuda a sus compadres a escapar de la migra, un puñado de supremacistas blancos que forman el clandestino Club de los Aventureros de la Navidad, un implacable sicario indio, una comunidad de monjas que cultivan marihuana.
Apple TV: de qué trata la película Una batalla tras otras
Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) es un ex revolucionario cuya vida da un giro cuando su hija es secuestrada por un enemigo de su pasado.
Desesperado por recuperarla, Bob se ve obligado a confrontar viejas heridas y a recurrir a un grupo de antiguos compañeros revolucionarios liderados por el experimentado Sensei Sergio.
Juntos planean enfrentarse a fuerzas peligrosas, combinando astucia, estrategia y habilidades adquiridas en su pasado militante.
La historia mezcla acción, suspenso y redención mientras Bob lucha por salvar a su hija y reconciliarse con su historia.
Apple TV: reparto de la película Una batalla tras otra
- Leonardo DiCaprio
- Sean Penn
- Benicio Del Toro
- Regina Hall
- Teyana Taylor
- Chase Infiniti
- Wood Harris
- Alana Haim