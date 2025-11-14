Hay series y películas que tienen un reparto de alta jerarquía y elevan a otro mundo cualquier guión. Ese es el caso de la película que acaba de estrenar en Netflix y, más allá de la trama qué es imperdible, se ha llevado todos los reconocimientos por las interpretaciones de su elenco.
Netflix: llegó la película con Sandra Bullock que es tendencia y se adueña del ranking
Esta película acaba de estrenarse en Netflix y ha comenzado a escalar en el top de las más vistas del catálogo de series y películas
La película que acaba de estrenarse en la plataforma de Netflix es Tiempo de matar, una producción estadounidense de 1996 que está catalogada como una hora obra maestra del cine dramático y es perfecta para ver este fin de semana.
Protagonizada por Sandra Bullock, Samuel Jackson y Matthew Mcconaughey, esta que no tiene desperdicio, arrasa con una historia que combina suspenso legal con una profunda reflexión sobre la justicia y el racismo.
Nominada a varios premios importantes de la industria del cine, esta película se acaba de estrenar en Netflix, tiene una duración de 2 horas y 29 minutos.
Netflix: de qué trata la película Tiempo de matar
El relato de la película transcurre en un tranquilo pueblo de Mississippi, Estados Unidos, donde dos muchachos pasados de copas, abusan sexualmente de una inofensiva niña negra de apenas diez años de edad. El consternado pueblo no puede dar crédito a lo sucedido y Carl Le Hailey (Samuel Jackson), hace justicia con sus propias manos y mata a los dos violadores. Es entonces que la tensión comienza a crecer en las calles por la venganza y Jake Tyler Brigance (Matthew McConaughey), un abogado de piel blanca, intercederá y tratará salvar el pellejo de Carl… y el de él.
Reparto de Tiempo de matar, película de Netflix
- Matthew McConaughey (Jake Tyler Brigance)
- Sandra Bullock (Ellen Roark)
- Samuel L. Jackson (Carl Lee Hailey)
- Kevin Spacey (D.A. Rufus Buckley)
- Donald Sutherland (Lucien Wilbanks)
- Kiefer Sutherland (Freddie Lee Cobb)
- Ashley Judd (Carla Brigance)
- Oliver Platt (Harry Rex Vonner)
Tráiler de Tiempo de matar, película de Netflix
Dónde ver la película Tiempo de matar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Tiempo de matar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película A time to kill no está disponible en Netflix.
- España: la película Tiempo de matar se puede ver en Netflix.