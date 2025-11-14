Netflix: llegó la película con Sandra Bullock que es tendencia y se adueña del ranking

La película que acaba de estrenarse en la plataforma de Netflix es Tiempo de matar, una producción estadounidense de 1996 que está catalogada como una hora obra maestra del cine dramático y es perfecta para ver este fin de semana.

Protagonizada por Sandra Bullock, Samuel Jackson y Matthew Mcconaughey, esta que no tiene desperdicio, arrasa con una historia que combina suspenso legal con una profunda reflexión sobre la justicia y el racismo.