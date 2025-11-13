En el último tramo del 2025, la plataforma de series y películas de Netflix acaba de realizar una serie que está dando que hablar y no para de sumar reproducciones. Se trata Sra. Playmen, una joya dramática que la está arrasando.
Netflix: estrenó una picante serie italiana que tiene 7 capítulos y es de alto voltaje
Acaba de llegar a la plataforma de Netflix una serie que eleva la temperatura y arrasa entre todas las series y películas
Dirigida por Riccardo Donna y escrita por Mario Ruggeri, esta bomba de trama atrapante, con escenas que no son recomendadas para ver junto a menores de edad, llegó para quedarse y las primeras sensaciones en los usuarios, son muy alentadoras.
Esta película italiana cuenta la historia de una mujer que, luego de ser traicionada por su esposo, se ve obligada a dirigir una revista erótica, transformándose en un símbolo de empoderamiento en la Roma de los años 70.
Especial para disfrutar entre semana o agendarla para el fin de semana, esta serie de Netflix que tiene 7 capítulos en total, se estrenó en la plataforma el 12 de noviembre de 2025.
Netflix: de qué trata la serie Sra. Playmen
La nueva serie de Netflix atrapa el público con una trama que tiene como protagonista a Adelina Tattilo (Carolina Crescentini), una mujer valiente y tenaz que queda a cargo de la dirección de la revista erótica Playmen. Atreviéndose a todo, rompiendo con la libertad limitada de los años 70, esta mujer logra promover muy bien el despertar sexual de Italia.
Reparto de Sra. Playmen, serie de Netflix
- Carolina Crescentini (Adelina Tattilo)
- Filippo Nigro (Chartroux)
- Giuseppe Maggio (Luigi Poggi)
- Francesca Colucci (Elsa)
- Francesa Colella (Sara Balsamo)
- Domenico Diele (Andrea De Cesari)
- Giampiero Judica (Don Rocco)
- Lidia Vitale (Lella)
- Federico Scribani (Bianchi)
- Tania Watson (Onassis)
Tráiler de Sra. Playmen, serie de Netflix
Dónde ver la serie Sra. Playmen, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Sra. Playmen se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Mrs Playmen se puede ver en Netflix.
- España: la serie Sra. Playmen se puede ver en Netflix.