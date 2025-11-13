Netflix: estrenó una picante serie italiana que tiene 7 capítulos y es de alto voltaje

Dirigida por Riccardo Donna y escrita por Mario Ruggeri, esta bomba de trama atrapante, con escenas que no son recomendadas para ver junto a menores de edad, llegó para quedarse y las primeras sensaciones en los usuarios, son muy alentadoras.

Esta película italiana cuenta la historia de una mujer que, luego de ser traicionada por su esposo, se ve obligada a dirigir una revista erótica, transformándose en un símbolo de empoderamiento en la Roma de los años 70.