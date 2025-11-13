Inicio Series y películas Netflix
Netflix: estrenó una picante serie italiana que tiene 7 capítulos y es de alto voltaje

Acaba de llegar a la plataforma de Netflix una serie que eleva la temperatura y arrasa entre todas las series y películas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La actriz Carolina Crescentini interpreta a Adelina Tattilo en la serie de Netflix.

En el último tramo del 2025, la plataforma de series y películas de Netflix acaba de realizar una serie que está dando que hablar y no para de sumar reproducciones. Se trata Sra. Playmen, una joya dramática que la está arrasando.

Dirigida por Riccardo Donna y escrita por Mario Ruggeri, esta bomba de trama atrapante, con escenas que no son recomendadas para ver junto a menores de edad, llegó para quedarse y las primeras sensaciones en los usuarios, son muy alentadoras.

Esta película italiana cuenta la historia de una mujer que, luego de ser traicionada por su esposo, se ve obligada a dirigir una revista erótica, transformándose en un símbolo de empoderamiento en la Roma de los años 70.

Especial para disfrutar entre semana o agendarla para el fin de semana, esta serie de Netflix que tiene 7 capítulos en total, se estrenó en la plataforma el 12 de noviembre de 2025.

netflix-serie-sra-playmen
La serie de Netflix arrasa con su trama en todo el planeta.

Netflix: de qué trata la serie Sra. Playmen

La nueva serie de Netflix atrapa el público con una trama que tiene como protagonista a Adelina Tattilo (Carolina Crescentini), una mujer valiente y tenaz que queda a cargo de la dirección de la revista erótica Playmen. Atreviéndose a todo, rompiendo con la libertad limitada de los años 70, esta mujer logra promover muy bien el despertar sexual de Italia.

netflix-pelicula-sra-playmen-estreno
Carolina Crescentini arrasa con su papel principal en la serie de Netflix.

Reparto de Sra. Playmen, serie de Netflix

  • Carolina Crescentini (Adelina Tattilo)
  • Filippo Nigro (Chartroux)
  • Giuseppe Maggio (Luigi Poggi)
  • Francesca Colucci (Elsa)
  • Francesa Colella (Sara Balsamo)
  • Domenico Diele (Andrea De Cesari)
  • Giampiero Judica (Don Rocco)
  • Lidia Vitale (Lella)
  • Federico Scribani (Bianchi)
  • Tania Watson (Onassis)

Tráiler de Sra. Playmen, serie de Netflix

Embed - Sra. Playmen | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 12/11/2025

Dónde ver la serie Sra. Playmen, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Sra. Playmen se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Mrs Playmen se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Sra. Playmen se puede ver en Netflix.

